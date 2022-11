Ronaldo doch der Torschütze? Portugal will der FIFA "Beweise" vorlegen

Portugal wird bei der FIFA beantragen, dass das erste Tor beim 2:0-WM-Sieg gegen Uruguay Cristiano Ronaldo zugesprochen werden soll - bislang gilt Bruno Fernandes als der offizielle Torschütze.

Die Selecao war am Montagabend gegen Uruguay in Führung gegangen, nachdem eine Flanke von Fernandes an allen Spielern vorbei gesegelt und schließlich im oberen Eck gelandet war. Ronaldo drehte sich beim Torjubel weg, nachdem er versucht hatte, den Ball mit einem Kopfball zu touchieren.

Die Wiederholungen zeigten jedoch, dass der Stürmer den Ball gar nicht berührt hatte, so dass der Treffer offiziell Fernandes zugesprochen wurde, der in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit, nachdem Ronaldo schon ausgewechselt worden war, vom Elfmeterpunkt einen Doppelpack erzielte.

Ronaldo ist nur noch einen Treffer davon entfernt, den Rekord von Eusebio als Portugals Rekordtorschütze bei Weltmeisterschaften zu brechen - noch liegt die Benfica-Legende mit neun Treffern vorne.

Nach Angaben von El Chiringuito wird Portugal der FIFA "Beweise" dafür vorlegen, dass Ronaldo den Ball doch berührt hat und ihm deshalb das Tor zugesprochen werden sollte.

Der Fall ähnelt dem Fall von Harry Kane aus dem Jahr 2018. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft behauptete damals, er habe einen Freistoß von Christian Eriksen im Premier-League-Spiel gegen Stoke ganz leicht berührt, als er mit Mohamed Salah um die Torjägerkanone kämpfte.

Das Tor wurde von der Premier League rückwirkend tatsächlich Kane zugesprochen, aber er beendete die Saison dennoch mit zwei Treffern hinter Salah.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.de als Ronaldo doch der Torschütze? Portugal will der FIFA "Beweise" vorlegen veröffentlicht.