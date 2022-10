Ronaldo-Entscheidung bei Manchester United gefallen

Nach der Suspendierung von Cristiano Ronaldo bei Manchester United hat es ein Gespräch zwischen dem Superstar und Trainer Erik ten Hag gegeben. Nun hat der Coach eine Entscheidung getroffen, wie es mit dem Portugiesen weitergeht.

Cristiano Ronaldo sorgte in der vergangenen Woche mal wieder für Aufsehen. Der Superstar verweigerte im Premier-League-Match gegen Tottenham Hotspur seine Einwechselung und verschwand vor Abpfiff aus dem Stadion. Der Klub reagierte darauf und suspendierte den Portugiesen für das Topspiel gegen den FC Chelsea. Nach einem Gespräch mit Trainer Erik ten Hag ist nun eine Entscheidung für die nahe Zukunft getroffen worden.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, hat Manchester United nach einem Gespräch zwischen Cristiano Ronaldo und Erik ten Hag eine Entscheidung gefällt. Diese ist doch ein wenig Überraschend: demnach gehört der portugiesische Superstar ab sofort wieder zum Kader der ersten Mannschaft und darf sich mit dem Team auf das Europa-League-Spiel am Donnerstag gegen Sheriff Tiraspol vorbereiten.

Ronaldo und ten Hag standen in einem stetigen Austausch. Nun kann sich der fünfmalige Weltfußballer in den nächsten Trainingseinheiten beweisen, um sich in die erste Elf gegen die Moldauer zu kämpfen. Wie lange der 37-Jährige allerdings noch im Old Trafford auf Torejagd geht, ist unklar. Denn nach Angaben der Sun sind sowohl der FC Chelsea als auch die SSC Neapel an einer Verpflichtung Ronaldos interessiert.

Die Blues sollen bereits im Sommer mit dem Superstar in Kontakt gestanden haben, doch damals verhinderte angeblich der damalige Trainer Thomas Tuchel einen Wechsel an die Stamford Bridge, da er Ronaldo nicht in seinem Team haben wollte. Laut ESPN wären die Red Devils jedenfalls bereit, den Stürmer im Winter ablösefrei ziehen zu lassen.

