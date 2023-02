Sehen Sie im Video: Ronaldo glänzt zum ersten Mal und begeistert Fans in Saudi-Arabien









STORY: Läuft bei Cristano Ronaldo! Der portugiesische Fußballstar hat in seiner neuen sportlich Heimat Saudi-Arabien die Fans in Wallung gebracht. Wenige Tage nach seinem 38. Geburstag schoss er beim Auswärtsspiel seines Klubs Al Nassr FC bei Al-Wehda alle vier Tore und führte sein Team damit nahezu im Alleingang an die Tabellenspitze. Ronaldo traf in der 21., 40., 53. und 61. Minute. Schon mit seinem ersten Tor knackte er die Marke von 500 Toren, die er in den Fußball-Ligen, in denen er schon tätig war, geschossen hat. Die meisten Tore hatte CR7 übrigens in der spanischen La Liga erzielt. Dort gelangen im in 292 Partien 311 Tore. Eine Quote, die er in Saudi-Arabien natürlich am liebsten toppen möchte. Und damit zeigen, dass er die 200 Millionen Euro, die er dort angeblich im Jahr verdienen soll, auch wert ist. Den Spielball vom Donnerstag gab es übrigens noch zusätzlich, als nachträgliches Geburtstagsgeschenk.

Mehr