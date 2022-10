Rooney warnt Ronaldo: "Die Zeit holt uns alle ein"

Wayne Rooney bereitet Cristiano Ronaldo auf das nahende Ende der Karriere vor.

Wayne Rooney hat seinen ehemaligen Mannschaftskameraden Cristiano Ronaldo eindringlich gewarnt, da dessen glanzvolle Karriere sich dem Ende zuzuneigen scheint.

Ronaldo, der im Februar 38 Jahre alt wird, musste bei Manchester United in den letzten Wochen auf der Bank Platz nehmen, stand in dieser Premier-League-Saison nur einmal in der Startelf und wurde bei der Niederlage im Manchester-Derby am vergangenen Wochenende gar nicht erst eingesetzt.

Für den fünffachen Ballon d'Or-Gewinner ist dies ein dramatischer Absturz, nachdem er noch in der letzten Saison als Stammspieler 24 Tore in allen Wettbewerben erzielt hatte.

Rooney und Ronaldo spielten 2004 zum ersten Mal als Teenager zusammen, und ihre Beziehung auf dem Spielfeld war ausschlaggebend dafür, dass United in den Jahren 2007, 2008 und 2009 drei Premier-League-Titel in Folge gewann und 2008 mit dem Gewinn der Champions League auch Europa eroberte.

Ronaldo, der in seiner Karriere bislang 1.315 Spiele bestritten und 816 Tore erzielt hat, wollte United im Sommer verlassen und hat nun Schwierigkeiten, sich unter Erik ten Hag zu empfehlen.

"Der Trainer hat offensichtlich einen anderen Weg eingeschlagen, was die Spielweise und den Erfolg angeht. Cristiano... er und [Lionel] Messi sind zwei der größten Spieler, die jemals gespielt haben, aber letztendlich holt die Zeit uns alle ein", sagte Rooney gegenüber MLS-Reportern in den Vereinigten Staaten.

"Er ist offensichtlich nicht mehr der Spieler, der er mit 22 oder 23 Jahren war. Das ist eine schwierige Situation für ihn. Wie ich ihn kenne, wird es sehr schwer für ihn sein, auf der Bank zu sitzen. Ich bin sicher, wenn er geduldig bleibt, wird er seine Chance bekommen, und dann liegt es natürlich an ihm, diese Chance zu nutzen und zu versuchen, sich wieder durchzusetzen."

