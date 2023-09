von Finn Rütten Rudi Völler hat als Aushilfscoach für die Nationalelf im Spiel gegen Frankreich gute Arbeit geleistet. Die Mehrheit will dennoch nicht, dass er weitermacht. Und für die Heim-EM im kommenden Sommer haben die Deutschen wenig Hoffnung.

Nach der Entlassung von Hansi Flick sucht der DFB händeringend einen neuen Trainer für die Nationalmannschaft. Rudi Völler saß am Dienstag als Einmallösung gegen Frankreich auf der Bank und schaffte auf Anhieb einen Sieg. Natürlich nur ein Testspiel, aber schon mehren sich die Stimmen, dass Völler den Posten doch übernehmen solle. Das Meinungsforschungsinstitut Civey hat im Auftrag des stern dazu eine Umfrage durchgeführt. Ergebnis: Eine Mehrheit von 35 Prozent ist gegen den ehemaligen Teamchef als neuen Coach. 28 Prozent waren für eine Rückkehr Völlers auf die Trainerbank, 37 Prozent sind unentschieden. Unter Fußballfans ist die Ablehnung mit fast der Hälfe der abgegebenen Stimmen besonders deutlich.

Völler selbst hatte bereits erklärt, dass er nur für das eine Spiel auf die Trainerbank der DFB-Elf zurückkehren wolle und darüber hinaus nicht zur Verfügung stehe. Als heißester Kandidat wird derzeit Julian Nagelsmann gehandelt, der erst vor Kurzem beim FC Bayern München rausgeschmissen wurde.

Deutsche blicken pessimistisch auf die Heim-EM

Der DFB muss sich auch deshalb mit der Trainersuche so beeilen, weil im kommenden Sommer die Heim-EM ansteht. Die Deutschen blicken in unserer Umfrage allerdings sehr skeptisch auf die Europameisterschaft 2024. Fast 30 Prozent rechnen mit einem Vorrundenaus, 14 respektive 15 Prozent gehen von einem Scheitern im Achtel- beziehungsweise Viertelfinale aus. Lediglich sieben Prozent trauen dem DFB-Team das Halbfinale zu und nur drei Prozent glauben an den EM-Titel im eigenen Land.

Bei Fußballfans unter den Befragten hat das Viertelfinale mit 25 Prozent knapp die Nase vorn vor dem Vorrundenaus mit 24 Prozent. Hier glauben immerhin fünf Prozent an einen Erfolg beim Turnier. Interessant auch: Offenbar haben besonders junge Menschen kein Vertrauen in die Nationalmannschaft. Bei den unter 40-Jährigen erwarten nahezu 40 Prozent ein Vorrundenaus bei der EM. Mit zunehmendem Alter sinkt der Pessimismus dann. Bei Menschen über 65 Jahren glaubt nur jeder Fünfte an ein Scheitern in der Gruppenphase.

Civey hat für den stern vom 13. bis 15. September online rund 5.000 Bundesbürgerinnen und Bundesbürger ab 18 Jahren befragt. Die Daten werden in einem Online-Panel mit rund einer Million verifizierten und monatlich aktiven Teilnehmenden erhoben. Die Ergebnisse sind aufgrund von Quotierungen und Gewichtungen repräsentativ unter Berücksichtigung des statistischen Fehlers von 2,5 Prozentpunkten (Gesamtergebnis).