Rückkehr von Lionel Messi: Barça-Chef beim "Wunder" zuversichtlich

Der FC Barcelona träumt weiterhin von einer Rückkehr von Lionel Messi und hält diese für möglich.

Eduard Romeu, Vizepräsident des FC Barcelona, ist zuversichtlich, dass der Verein einen Weg finden würde, Lionel Messi zurückzuholen.

Die finanziellen Probleme des Klubs zwangen Messi im vergangenen Jahr dazu, Barça etwas widerwillig zu verlassen und zu PSG zu wechseln - nun verdichten sich aber die Gerüchte, dass es bald eine sensationelle Rückkehr geben könnte.

Quellen haben gegenüber 90min bestätigt, dass Barcelona derzeit nach Möglichkeiten sucht, einen solchen Transfer zu finanzieren.

Da Messis Vertrag am Ende der Saison ausläuft, müssten die Katalanen keine Ablöse zahlen - der Argentinier könnte sich aber auch theoretisch per Option für ein weiteres Jahr in Paris entscheiden, wenn er will. Die größte Hürde bei einer Verlängerung wären ohnehin das Gehalt und Handgeld.

Nichtsdestotrotz ist Romeu zuversichtlich, dass der FC Barcelona eine Lösung finden und Messi eine wundersame Rückkehr ins Camp Nou ermöglichen kann.

"Wenn der Klub ihn zurückholen will, werden wir uns an die Arbeit machen", sagte er auf einer Pressekonferenz. "Wir wissen, wie man Wunder geschehen lässt. Die Tür ist immer offen für Messi."

Der FC Barcelona hat zwar immer noch finanzielle Probleme und drängt gut verdienende Spieler zu Gehaltskürzungen, aber Romeu ist zuversichtlich, dass man sich Messi trotzdem leisten könnte.

"Finanziell wäre es möglich, denn wenn er zurückkehren würde, dann als Free Agent", sagte er. "Aber das ist eine Entscheidung, die vom Trainerstab und dem Spieler getroffen werden muss. Das liegt nicht in meiner Hand. Es wäre machbar, obwohl ich es nicht im Budget [eingeplant] habe... aber es wird zunächst eine sportliche Entscheidung sein."

Der Wunsch nach einer Rückkehr von Messi ist weit mehr als nur eine Frage des Gefühls, denn der 35-Jährige hat in dieser Saison hervorragende Leistungen erbracht und wäre somit trotz seines Alters auch sportlich eine herausragende Verstärkung.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Rückkehr von Lionel Messi: Barça-Chef beim "Wunder" zuversichtlich veröffentlicht.