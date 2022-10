Mike Maignan hat bei seiner Verletzung einen Rückschlag erlitten und fällt wohl für die WM 2022 aus.

Ein herber Dämpfer für AC Milan und Mike Maignan: Der Keeper hat bei seiner Wadenverletzung einen Rückschlag erlitten - die WM ist für ihn wohl gelaufen.

Mitte September hatte sich Mike Maignan während der Länderspielreise mit der französischen Nationalmannschaft an der Wade verletzt. Die Nummer eins der AC Milan musste seitdem pausieren, sollte in den kommenden Spielen aber in den Kasten der Rossoneri zurückkehren.

Doch nun der Rückschlag: Wie italienische Medien übereinstimmend berichteten, hat sich die Verletzung des 27-Jährigen wieder verschlimmert, so dass er erneut für längere Zeit ausfällt. Die französische L'Equipe berichtet in diesem Rahmen sogar, dass Maignan aufgrund der Wadenverletzung sogar die WM verpassen werde - das bedeutet im Umkehrschluss, dass er auch für Milan in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen würde.

Während Maignan bei Les Bleus ohnehin "nur" die Nummer zwei hinter Hugo Lloris ist, ist sein weiterer Ausfall für die Mailänder eine ganz herbe Schwächung. Stellvertreter Ciprian Tatarusanu kommt längst nicht an das Level des Franzosen heran und zeigt regelmäßig Unsicherheiten. Gerade in der Champions League, wo es an den letzten beiden Spieltagen gegen Zagreb und Salzburg ums Weiterkommen geht, bräuchte Milan aber einen sicheren Rückhalt, der Ruhe ausstrahlt.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Rückschlag: Milan-Keeper Maignan droht WM-Aus veröffentlicht.