Rückschlag bei N'Golo Kante: WM-Teilnahme in Gefahr

N'Golo Kante fehlt dem FC Chelsea weiterhin aufgrund einer Verletzung - auch seine WM-Teilnahme ist dadurch fraglich.

N'Golo Kante wird sich einen Wettlauf mit der Zeit liefern, um es zur WM 2022 in Katar zu schaffen. Nach einem verletzungsbedingten Rückschlag wird er - wenn überhaupt - erst kurz vor der Kadernominierung fit.

Die Verletzungssorgen bei N'Golo Kante nehmen immer weiter zu. Nachdem er schon in der Vorsaison häufig gefehlt hatte, ist er in der aktuellen Spielzeit fast ohne jeden Einsatz. Lediglich an den ersten beiden Premier-League-Spieltagen war der Franzose fit - seitdem muss der FC Chelsea auf seinen Abräumer verzichten.

Die immer häufigeren und immer länger andauernden Ausfälle dürften nicht nur Auswirkungen auf die Verhandlungen seines auslaufenden Vertrags haben. Auch seine WM-Teilnahem gerät dadurch in Gefahr.

Wie L'Equipe vermeldet, muss Kante nach einem Rückschlag weitere zwei Wochen pausieren, so dass er auch die nächsten fünf Spiele der Blues verpasst. Sollte er zum erwarteten Zeitpunkt wieder einsatzbereit sein, bleibt dem 31-Jährigen nicht mehr viel Zeit, um seine Fitness unter Beweis zu stellen: Didier Deschamps gibt am 9. November sein WM-Aufgebot bekannt - Kante würde zuvor maximal zwei Spiele für den FC Chelsea bestreiten können.

An den sportlichen Qualitäten des Abräumers gibt es natürlich keine Zweifel, doch Deschamps hat bereits klargemacht, dass er nur komplett fitte Spieler mit nach Katar nehmen wird.

