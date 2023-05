von Tim Schulze Borussia Dortmund steht kurz vor einem historischen Meistertitel nach zehn Jahren Bayern-Dominanz. Das hat der BVB auch dem unglaublichen Comeback von Angreifer Sébastien Haller zu verdanken, der in der ersten Saisonhälfte noch gegen den Krebs kämpfte.

Die Sonne über dem Augsburger Stadion stand zwar schon tief, beleuchtete das Geschehen aber in angemessener Klarheit: Die Mannschaft von Borussia Dortmund war dem Gegner hoch überlegen, versäumte es jedoch, ein Tor zu schießen. Der BVB vergab mehrere hervorragende Gelegenheiten, der vermaledeite Führungstreffer wollte gegen den FC Augsburg einfach nicht fallen. Dabei war der Sieg notwendig, um die schwächelnden Bayern von der Tabellenspitze zu verbannen und das schier unglaubliche anzupeilen: den Gewinn der deutschen Fußball-Meisterschaft nach zehn Jahren Bayern-Dominanz.

Was sich dann ereignete, krönte die außergewöhnlichste Geschichte, die die Bundesliga in dieser Saison zu bieten hat. In der 58. Minute brach Mittelstürmer Sébastien Haller den Bann und nutzte nach einer Hereingabe von Donyell Malen einen Fehler des Augsburgers Verteidigers Maximilian Bauer, um den erlösenden Führungstreffer zu erzielen. Es war ein Befreiungsschlag für die BVB-Profis, die sich bis dahin erfolglos abgemüht hatten. Haller war es auch, der in der 84. Minute nachlegte und den am Ende hoch verdienten 3:0-Sieg (Julian Brandt traf auch noch) endgültig auf den Weg brachte. Jetzt fehlt den Dortmundern ein Sieg im letzten Spiel gegen Mainz 05 und sie sind Meister.

Edin Terzic spricht von einem "Wunder"

Mit Blick auf seinen Mittelstürmer erklärte Trainer Edin Terzic das Geschehen auf dem Rasen kurzerhand zum "Wunder": "Egal, was nächste Woche passiert, das größte Wunder ist, dass Seb diese Saison wieder bei uns ist. Er ist ein reines Wunder", sagte der Coach über den Franzosen am Sonntag. "Wir hoffen, dass er der Held der Saison wird. Wir sind unglaublich stolz. Der Mensch Sébastien Haller, mit diesem Willen und dieser positiven Energie hat uns so gefehlt. Wir haben gelitten mit ihm und ohne ihn", sagte Terzic.

Terzic' emotionale Worte sind mehr als verständlich: Noch im November des vergangenen Jahres grüßte Haller mit einem Bild auf Instagram aus dem Krankenhaus, das ihn im Kreise der Ärzte und Pfleger zeigt. Nach seinem Wechsel zum BVB im Sommer war bei dem französisch-ivorischen Fußballer Hodenkrebs diagnostiziert worden. Es folgten eine Operation und eine Chemotherapie. Als im November die Hoffnung aufkam, dass Haller bald ins Team zurückkehren könnte, gab es den nächsten Rückschlag. Eine zweite Operation war notwendig, Haller schickte also noch einmal Grüße aus dem Krankenhaus. Der BVB twitterte: "Wir wünschen Dir weiterhin viel Kraft, Seb! Bleib stark!"

Was folgte, ist sicherlich eines der großartigsten Comebacks, die es im deutschen Fußball je gegeben hat. Haller absolvierte erste Leistungstests und ließ in einem Statement mitteilen: "Hallo Leute, ich bin endlich wieder da. Es war nicht so leicht, aber mit eurer Unterstützung ging es besser und war einfacher zu schaffen." Er schaue nun voraus und freue sich darauf, die Fans wieder "für einige Siege" im Stadion zu sehen. Bevor es wieder ins Stadion ging, reiste Haller mit dem Team ins Trainingslager nach Marbella.

Sébastien Haller zeigt, wie wichtig er ist

Am 10. Januar kam Haller im Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf zu seinem ersten Einsatz im BVB-Trikot, Anfang Februar erzielte er beim beim 5:1-Sieg über den SC Freiburg sein erstes Bundesliga-Tor für Dortmund. Es ist ein Treffer, den die komplette Mannschaft besonders euphorisch feierte. Haller war zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht hundertprozentig fit, aber die harte Chemotherapie hatte er körperlich offenbar gut weggesteckt. Seitdem spielte er regelmäßig, zuletzt in Augsburg das erste Mal wieder über 90 Minuten. Seit dem 25. Spieltag hat er allein acht Tore erzielt, keiner in der Bundesliga hat in dieser Zeit mehr getroffen. Zudem lieferte er fünf Torvorlagen. Die beiden Treffer gegen Augsburg waren vielleicht die wichtigsten.

Für den BVB ist das Comeback ein großes Glück. Haller war im Sommer als Nachfolger von Wunderstürmer Erling Haaland geholt worden und füllt die Rolle allmählich aus. Der 28-Jährige ist mit seinen Qualitäten als spielintelligenter Torjäger unerlässlich für das Dortmunder Spiel. Die Tore in Augsburg haben das zuletzt endgültig bewiesen. Dass Haller der Dortmunder Mannschaft menschlich wie sportlich hilft, unterstreichen alle beim BVB. Keeper Gregor Kobel drückte es so aus: "Er ist ein überragender Mensch und überragender Spieler." Vielleicht ist Haller ein entscheidender Faktor auf dem Weg zur Meisterschaft. Es spricht einiges dafür.

