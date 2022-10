Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder hat auf die Kritik an Trainer Frank Kramer reagiert und diesen in Schutz genommen.

In den vergangen Tagen kamen Gerüchte auf, dass es Differenzen zwischen den Führungsspielern des FC Schalke 04 und Trainer Frank Kramer geben würde. Dazu hat sich nun Sportdirektor Rouven Schröder geäußert.

"Wenn ich das Gefühl hätte, dass es Baustellen gibt, gehe ich direkt darauf zu. Ich kann keine Schwingung erkennen, dass es da Dissonanzen gibt. Wir sind alle in einem Boot, in guten wie in schlechten Zeiten", sagte der frühere Profi auf der Pressekonferenz der Knappen vor dem Auswärtsspiel bei Bayer 04 Leverkusen.

Die Sportbild hatte zuletzt berichtet, dass mehrere erfahrene Profis der Meinung seien, dass der Spielstil des Schalker Trainers nicht zum Kader der Königsblauen passe. Des Weiteren schrieb der kicker, dass Kramer, der das Amt des Schalker Chefcoaches erst vor der Saison übernommen hatte, nach dem durchwachsenen Saisonstart unter Beobachtung stehen würde.

Deshalb versuchte Schröder die Lage vor dem wichtigen Spiel beim Tabellen-17. Bayer Leverkusen zu beruhigen: "Ich weiß, wie schnell alles umschlagen kann hier. Der Verein pulsiert. Wir haben immer gesagt: Mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben. Wir müssen immer am Limit spielen, um zu punkten. Dazu sind wir in der Lage, das lasse ich mir nicht kleinreden. Wir stehen noch über dem Strich."

Alles zu S04 bei 90min:

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als S04-Sportdirektor Rouven Schröder reagiert auf Kramer-Kritik veröffentlicht.