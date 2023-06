von Eugen Epp Hinter Sadio Mané liegt eine "komplizierte Saison", wie der Spieler des FC Bayern sagt. In Erinnerung bleibt vor allem sein tätlicher Angriff auf Leroy Sané. In einem Fernsehinterview äußerte sich Mané erstmals dazu.

Sadio Mané und der FC Bayern – das sieht nach einem Jahr aus wie ein großes Missverständnis. Der Senegalese kam im vergangenen Sommer als gefeierter Weltstar vom FC Liverpool nach München, laut Medienberichten für eine Ablösesumme von mindestens 32 Millionen Euro.

Die großen Erwartungen konnte der 31-Jährige nie erfüllen. Er passte nicht ins System, fehlte länger verletzt – und dann war da noch die Sache mit der Kabinenschlägerei. Mané hatte seinem Teamkollegen Leroy Sané nach der Champions-League-Niederlage gegen Manchester City ins Gesicht geschlagen. In einem Gespräch mit dem senegalesischen Fernsehsender 2sTV äußerte er sich erstmals zu dem Vorfall. "So etwas kann passieren. Es ist passiert. Wir konnten dieses kleine Problem lösen", sagte Mané.

Sadio Mané möchte beim FC Bayern bleiben

Er war damals vom Verein für ein Spiel suspendiert worden und hatte eine hohe Geldstrafe zahlen müssen. Weiter bekräftigte der Offensivspieler, dass zwischen ihm und seinem Teamkollegen die Angelegenheit erledigt ist: "Manchmal ist es gut, Probleme zu lösen, aber vielleicht nicht auf diese Art und Weise. Das liegt jetzt hinter uns. Wir werden versuchen, gemeinsam dafür zu kämpfen, dass der Klub in der nächsten Saison seine Ziele erreichen kann."

Dass Sadio Mané in der nächsten Saison allerdings tatsächlich auch beim FC Bayern aufläuft, steht noch keineswegs fest. Nach der enttäuschenden letzten Spielzeit steht der Kader beim Rekordmeister auf dem Prüfstand. Dazu gehört auch Mané, bei dem es zuletzt Gerüchte über eine Rückkehr nach England sowie einen Wechsel zu Real Madrid oder sogar nach Saudi-Arabien gegeben hatte.

Der Senegalese machte aber deutlich, dass er in München bleiben möchte: "Wenn alles gut geht, werde ich zu Bayern zurückkehren. Ich liebe Herausforderungen und Bayern ist eine große Herausforderung. Es liegt an mir, alles zu tun, um diese Herausforderung zu meistern." Die abgelaufene Saison sei "kompliziert" gewesen, gestand Mané ein. In insgesamt 38 Einsätzen in Pflichtspielen hatte er nur zwölf Tore erzielt. Die WM in Katar verpasste er außerdem wegen einer Verletzung.

Quelle: 2sTV

