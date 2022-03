Sami Khedira spricht über kuriose SMS von Jose Mourinho: "Er drehte sich nur um und zwinkerte"

Sami Khedira war einst bei Real Madrid einer der Lieblingsspieler von Jose Mourinho. Die Zeit unter The Special One prägte den Weltmeister.

Der frühere deutsche Nationalspieler Sami Khedira hat in einem Podcast über die besondere Beziehung gesprochen, die er bei Real Madrid zu Jose Mourinho, einem seiner Trainer bei den Königlichen, hatte.

Mourinho holte Khedira nach der WM 2010 vom VfB Stuttgart nach Madrid und machte dem Mittelfeldspieler gleich in der Vorbereitung auf dessen erste Saison im Bernabeu klar, dass er auf ihn setzen würde. Als Khedira und seine Teamkollegen nach einer extrem anstrengenden Einheit im Trainingslager "zurück im Bus waren auf dem Weg ins Hotel, schrieb er mir, obwohl er nur zwei Reihen vor mir saß: 'Du bist ein fantastischer Spieler, schau dir mal meine Startelf für das erste Spiel an.' Und ich war unter den ersten Elf", erinnerte sich Khedira im ESPN-Podcast THE GABS AND JULS SHOW.

Khedira: Mourinho "gab mir so viel Selbstvertrauen"

Daraufhin habe er Mourinho "angeschaut und er drehte sich nur um und zwinkerte. Er gab mir so viel Selbstvertrauen, denn ich war neu in der Mannschaft, hatte noch keine Freunde und konnte kaum Englisch und Spanisch."

Khedira spielte drei Jahre lang unter Mourinho bei Real, ehe der Portugiese Madrid 2013 in Richtung FC Chelsea verließ. Der Weltmeister von 2014 blieb noch zwei weitere Jahre bis 2015, wechselte dann zu Juventus Turin. Vergangenen Sommer beendete der heute 34-Jährige seine Karriere nach einem Halbjahr bei Hertha BSC.