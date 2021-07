Sassuolo-Boss bestätigt Arsenal-Angebot für BVB-Kandidat Manuel Locatelli

Manuel Locatelli von Sassuolo ist heiß begehrt, wobei Arsenal im Transferpoker ein offizielles Angebot abgegeben hat. Auch Juventus ist interessiert.

Sassuolo-Boss Giovanni Carnevali hat ein offizielles Angebot von Premier-League-Klub FC Arsenal für Mittelfeldspieler Manuel Locatelli bestätigt. Eine zeitnahe Entscheidung ist aber wohl dennoch nicht zu erwarten.

"Arsenal hat ein offizielles Angebot für Locatelli abgegeben", erklärte Carnevali bei Sky Sport Italia. "Sie drängen darauf, Manuel zu verpflichten und es ist ein wichtiges Angebot. Wir werden sehen."

Der 23-Jährige spielt bislang eine starke EM mit Italien, wo man im Viertelfinale am Freitag auf Belgien trifft. Sein Vertrag bei Sassuolo läuft noch bis 2023, ein Verbleib über den Sommer hinaus ist unwahrscheinlich.

Auch Juventus an Locatelli dran

"Auch Juventus will Locatelli und wir haben eine besondere Beziehung zu ihnen. Wir haben ein neues Treffen mit Juve geplant", erklärte Carnevali und bestätigte damit einen weiteren Interessenten an Locatelli.

Der Fokus liege zunächst aber ganz klar auf der italienischen Nationalmannschaft. "Wir versuchen, den Jungen in Ruhe zu lassen, also habe ich noch nicht mit ihm oder seinen Agenten gesprochen", so Carnevali.

"Wir können über Locatellis Zukunft nachdenken, aber vor allem kümmern wir uns um seine Gegenwart und das bedeutet, dass Italien bei der EM gut abschneidet", fügte der Vorstandsvorsitzende an.

Neben Arsenal und Juventus wurde Locatelli in der Vergangenheit auch mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Die Ablösesumme für den Mittelfeldmann soll wohl bei rund 45 Millionen Euro liegen.