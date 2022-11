Saudi-Arabien gegen Mexiko: Übertragung, Stream, Team-News & Aufstellungen

Alle Infos zum WM-Gruppenspiel Saudi-Arabien - Mexiko im Überblick zusammengefasst.

Am Mittwochabend stehen sich in der WM-Gruppe C Saudi-Arabien und Mexiko gegenüber. Nach dem Sensationserfolg gegen Argentinien und der Niederlage gegen Polen wären die Grünen Falken mit einem weiteren Sieg sicher im Achtelfinale. Die noch sieglosen Mexikaner brauchen in jedem Fall drei Punkte, um überhaupt noch eine Chance auf den Einzug in die K.o.-Phase zu haben.



Hier gibt es alles Wissenswerte zur Partie auf einen Blick.

Wo spielt Saudi-Arabien vs. Mexiko?

Spielort: Lusail

Stadion: Lusail Iconic Stadium

Datum: 30. November 2022

Anpfiff: 20 Uhr

Wo wird Saudi-Arabien gegen Mexiko übertragen?

Deutschland: Magenta TV

Österreich: -

Schweiz: SRF info

Saudi-Arabien - Mexiko: Direkter Vergleich

Saudi-Arabien: 0 Siege

Mexiko: 4 Siege

Unentschieden: 1

Aktuelle Formkurve (letzte 5 Spiele)

Saudi-Arabien: S U N S N

Mexiko: N S N U N

Saudi-Arabien Team-News

Nach seinem Kieferbruch wurde Yasser Al-Shahrani erfolgreich operiert. Der 30-jährige Linksverteidiger ist mittlerweile abgereist. Ansonsten haben die Grünen Falken keine Ausfälle zu beklagen.

Saudi-Arabien: Voraussichtliche Aufstellung gegen Mexiko

Saudi-Arabien Startelf (4-3-3): Al-Owais - Al-Burayk, Al-Boleahi, Al-Amri, Abdulhamid - Al-Najei, Al-Malki, Kanno - Al-Buraikan, Al-Shehiri, Al Dawsari



Bank: Nawaf Al-Abid, Al-Obood, S. Al-Dawsari, Al-Ghanam, Al-Obood, N. Al Dawsari, Babhir, Asiri, Otayf, Al-Hassan, Alaqidi, Al-Rubaie, Altambakti, Madu

Mexiko Team-News

Hinter dem Einsatz von Routinier Andres Guardado, der im letzten Gruppenspiel angeschlagen ausgewechselt wurde, steht ein Fragezeichen.

Mexiko: Voraussichtliche Aufstellung gegen Saudi-Arabien

Mexiko Startelf (3-5-2): Ochoa - Araujo, Montes, Moreno - K. Alvarez, Chavez, Herrera, E. Alvarez, Gallardo - Lozano, Vega



Bank: Guardado, Jimenez, Antuna, Alvarado, Martin, Funes Mori, Rodriguez, Gutierrez, Romo, Pineda, Arteaga, Vasquez, Sanchez, Talavera, Cota

