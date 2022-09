SC Freiburg - Qarabag: TV-Übertragung, Live-Stream & Anpfiff

Wo wird das Europa-League-Spiel zwischen SC Freiburg und Qarabag übertragen?

Der SC Freiburg bestreitet am Donnerstagabend seinen Europa-League-Auftakt gegen Qarabag Agdam. Wo wird das Spiel übertragen?

Fast wäre es für den SC Freiburg sogar die Champions League geworden, doch nach einem Herzschlagfinale mussten sich die Breisgauer letztlich "nur" mit der Europa League begnügen - was für den SCF dennoch ein Riesenerfolg ist.



Die Freiburger bekommen es in der Gruppe G mit Qarabag, Nantes und Olympiacos Piräus zu tun. Eine attraktive Auslosung, die dem SC Freiburg alle Chancen auf die K.o.-Runde offen hält. Gegen Qarabag, der mutmaßliche Außenseiter der Gruppe, sollten dafür aber bestenfalls sechs Punkte her.

SC Freiburg vs Qarabag im TV & Stream

Spielort: Freiburg

Stadion: Europa-Park Stadion

Datum: 8. September 2022

Anstoß: 21:00 Uhr

Wo wird Freiburg-Qarabag in Deutschland übertragen?

Das Gruppenspiel wird des SC Freiburg wird im deutschen Free-TV bei RTL sowie beim kostenpflichtigen Streamingportal RTL+ übertragen.



TV: RTL

Stream: RTL+

Wo wird Freiburg-Qarabag in Österreich übertragen?

TV: Sky Sport Austria 6

Stream: Sky Austria

Wo wird Freiburg-Qarabag in der Schweiz übertragen?

TV: Blue Sport

Stream: Blue Sport

Aktuelle Form

SC Freiburg: S N S S S

Qarabag: S U N S S

Wer hätte das gedacht? Der SC Freiburg führt die Bundesligatabelle nach fünf Spieltagen an und hat bislang vier Siege eingefahren. Hinzu kommt, dass die einzige Niederlage (1:3 gegen Dortmund) definitiv vermeidbar gewesen wäre. Kurzum: Die Breisgauer sind in Topform!



Doch auch der Gast aus Aserbaidschan hat in der heimischen Liga noch nichts anbrennen lassen und alle vier Saisonspiele gewonnen - bei einem Torverhältnis von 10:1. Auf der internationalen Bühne scheiterte Qarabag in der Champions-League-Quali hingegen gegen Viktoria Pilsen (0:0 und 1:2).

Alles zu Freiburg bei 90min:

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als SC Freiburg - Qarabag: TV-Übertragung, Live-Stream & Anpfiff veröffentlicht.