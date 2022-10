U21-Nationalkeeper Noah Atubolu hat seinen Vertrag beim SC Freiburg verlängert. Der 20-jährige Torhüter kommt derzeit regelmäßig in der 3. Liga zum Einsatz.

Der SC Freiburg hat den Vertrag mit U21-Nationalkeeper Noah Atubolu verlängert. Der 20-jährige Schlussmann steht bereits seit er 13 Jahre alt ist für den Sport-Club zwischen den Pfosten.

Über die Vertragslänge machte der aktuelle Tabellenzweite der Bundesliga wie üblich keine Angaben. Atubolu gehört seit dieser Saison fest zum Aufgebot der Profis und bekommt weiterhin regelmäßige Spielpraxis in der 3. Liga. 39 Pflichtspiele hat der 1,90 Meter große Torhüter für die zweite Mannschaft des SC bereits in Liga drei absolviert. Auf sein Debüt in der Bundesliga wartet der vierfache U21-Nationalspieler noch.

Sportdirektor Klemens Hartenbach lobte den Youngster bei der Verkündung der Vertragsverlängerung: "Seit der Verlängerung zu Beginn des vergangenen Jahres hat sich Noah nochmals spürbar weiterentwickelt. Das jetzige sportliche Modell tut ihm sichtlich gut. Noah strahlt Präsenz und Mut aus und beherrscht alle Facetten eines sehr guten Torwartspiels. Wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit."

Der 20-Jährige freut sich auf weitere Jahre im SC-Trikot: "Ich komme aus Freiburg und es ist eine große Sache für mich, beim Sport-Club die nächsten Schritte zu gehen. Mit den Spielen in der 3. Liga und der täglichen Arbeit bei den Profis kann ich mein Torwartspiel weiter verbessern. Ich freue mich auf die nächsten Jahre hier beim Verein und mit den Jungs."

Alles zu Freiburg bei 90min:

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als SC Freiburg verlängert mit U21-Nationalkeeper Noah Atubolu veröffentlicht.