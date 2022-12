Schalke & Köln bekunden Interesse an Brighton-Stürmer - auch Hertha interessiert

Schalke 04, der 1. FC Köln und Hertha BSC bekunden Interesse an Brighton-Stürmer Deniz Undav. Eine Leihe im Januar wird von allen drei Bundesligisten anvisiert.

Der FC Schalke 04 und der 1. FC Köln wollen sich im Januar mit einem neuen Stürmer verstärken. Dabei richtet sich der Blick der beiden Bundesligisten offenbar auch in die Premier League: ein Stürmer von Brighton & Hove Albion soll es S04 und dem effzeh angetan haben. Auch Hertha BSC soll mitmischen.

Schalke-Fan Undav eine Option für S04 im Januar

Neben Waldschmidt haben S04 und der 1. FC Köln einen weiteren Stürmer ins Visier gefasst. Laut dem belgischen Portal Jeunefooteaux sind die beiden Bundesligisten an einer Leihe von Deniz Undav interessiert. Bereits am Samstag berichtete DerWesten über das Interesse aus Gelsenkirchen am deutschen Stürmer.



Heiß dürfte die Spur vor allem Richtung Gelsenkirchen sein. Denn: Undav ist seit Kindheitstagen glühender Fan der Königsblauen und wollte bereits in der Vergangenheit zu Schalke wechseln.



2020 zog es Undav vom SV Meppen zu Royale Union Saint Gilloise nach Belgien, wo dem deutschen Stürmer der überraschende Durchbruch gelang. Im Januar diesen Jahres zog es den 26-Jährigen dann für sieben Millionen Euro zu Brighton & Hove Albion. Der Premier League-Club lieh Undav für die restliche Saison noch weiter an Saint Gilloise aus.



Seit dem Sommer spielt Undav nun in Brighton, kommt dort aber nur sporadisch zum Einsatz. Der Premier League-Club würde den Stürmer wohl erneut ausleihen, für Schalke wäre das gerade so finanzierbar.

Auch Hertha bekundet Interesse an Undav

Etwas weniger konkret scheint das Interesse aus Köln zu sein. Neben den Domstädtern führt eine leise Spur auch zu Hertha BSC.



Laut der Berliner Zeitung denkt der Hauptstadtclub, der ebenfalls Bedarf an einem Stürmer hat, über eine Verpflichtung Undavs nach. Die Alte Dame strebt ebenfalls eine Leihe an.

