Schalke: Woran der Labbadia-Deal in letzter Sekunde scheiterte

Der FC Schalke 04 hat sich bei der Suche nach einem Trainer eine Absage von Bruno Labbadia eingehandelt. Diese soll wohl in letzter Sekunde gekommen sein, was den Krisen-Klub wohl überraschte.

Am Sonntag steht für den FC Schalke der Abstiegsknaller bei Hertha BSC an. Auf der Bank wird dann Interimstrainer Matthias Kreutzer sitzen, der den dramatischen Absturz verhindern soll. Am vergangenen Mittwoch entließen die Königsblauen Frank Kramer nach nicht einmal einem halben Jahr. Einen Nachfolger haben die Verantwortlichen noch nicht gefunden. Eine überraschende Absage gab es von Bruno Labbadia.

Anfang der kommenden Woche wollen Peter Knäbel und Rouven Schröder auf Schalke einen neuen Trainer vorstellen. Zuletzt handelte sich der klamme Revierklub zahlreiche Absagen ein. Unter anderem von Bruno Labbadia, der zuletzt beim morgigen Gegner das Sagen hatte.

Für die Knappen kam die Absage des 56-Jährigen allerdings überraschend, wie die Bild berichtet. Demnach habe Labbadia einen über das Saisonende hinausgehenden Vertrag sowohl für die erste, als auch für die zweite Bundesliga gefordert. Dieser Forderung wollten die Schalker jedoch nicht nachgeben, so dass die Verhandlungen in letzter Sekunde scheiterten.

Nun sind die Bosse des Krisen-Klubs gefordert. "Wir entscheiden in aller Ruhe und ohne Hektik", so Sportdirektor Rouven Schröder, der wohl den Österreicher Christian Ilzer von Sturm Graz ins Ruhrgebiet locken will. Allerdings besitzt der 45-Jährige angeblich erst für Sommer 2023 eine Ausstiegsklausel in Höhe von 300.000 Euro, eine aktuelle Ablösesumme wäre aber im Winter stemmbar. Doch Ilzer würde frühestens in der WM-Pause wechseln können. Und so lange können die Schalker nicht warten.

Deshalb sollen die Chancen von Ex-Bochum-Coach Thomas Reis wieder gestiegen sein. Dieser möchte dann seinen Vertrauten Markus Gellhaus mitbringen, auch um sich gegen Vereinslegende Mike Büskens zu etablieren, der als Co-Trainer fungiert. Nach Informationen der Bild, müsste es allerdings noch Gespräche geben. Zudem bietet man Reis nun weniger Gehalt als im Sommer.

