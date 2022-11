Schalke 04 feiert wichtigen Sieg über Mainz 05 - Netzreaktionen der S04-Fans

Schalke 04 konnte sich einen 1:0-Heimsieg gegen Mainz 05 sichern. S04 gewann knapp, aber verdient. Die Netzreaktionen der Fans von Königsblau.

Am Mittwochabend hat sich Schalke 04 einen extrem wichtigen Sieg gegen Mainz 05 sichern können. Der 1:0-Heimsieg bedeutet den erst zweiten und dementsprechend umso bedeutsameren Saisonsieg der Gelsenkirchener.

Ein Sieg, der zwar knapp, aber nicht unverdient ist. Das ganze S04-Team zeigte eine sehr intensive und leidenschaftliche Partie, in der auch das Spiel mit dem Ball nicht zu kurz kam. Die Nullfünfer kamen insbesondere in der ersten Halbzeit kaum in gefährliche Zonen. Die Knappen wurden vor allem nach Balleroberungen wichtig.

In der zweiten Halbzeit wurde vor allem verteidigt - aber auch das mit aller Kraft. Durch zwei gute Chancen auf das erlösende 2:0 wäre den Fans so manche Nerven erspart geblieben, doch vergaben Tobias Mohr und Marius Bülter die sehr guten Chancen enorm leichtfertig. So holt Thomas Reis seinen ersten Sieg mit Königsblau. Damit rückt das Team auf zwei Punkte an den Relegationsplatz heran.

S04-Fans freuen sich über "eine absolut überzeugende und geschlossene Mannschaftsleistung"

