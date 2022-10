Paukenschlag beim FC Schalke: Sportdirektor Rouven Schröder hat sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt.

Paukenschlag beim FC Schalke: Sportdirektor Rouven Schröder hat sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt.

Eigentlich wartete man auf Schalke in diesen Tagen darauf, dass der neue Trainer endlich vorgestellt würde. Thomas Reis gilt hierbei als Favorit. Doch mit dieser Meldung hätte nun wirklich niemand gerechnet: Rouven Schröder verlässt den S04 mit sofortiger Wirkung.

"Der Architekt der Aufstiegsmannschaft hatte den Vorstand darüber informiert, dass er den Club aus persönlichen Gründen vor Ablauf des Vertrags verlassen möchte. Diesem Wunsch sind Dr. Bernd Schröder, Christina Rühl-Hamers und Peter Knäbel nachgekommen", heißt es in der Pressemitteilung der Königsblauen.

"Mir ist die Entscheidung Schalke 04 zu verlassen, alles andere als leichtgefallen. Gemeinsam haben wir 18 höchst intensive Monate erlebt. Ich bin dem Vorstand und allen Mitarbeitern sehr dankbar für das Vertrauen und die gemeinsame Zeit", so Schröder in der Pressemitteilung. "Insbesondere die Wochen rund um den Aufstieg werde ich niemals vergessen. Ich wünsche den Mitarbeitern und Fans des FC Schalke 04 nur das Beste für die Zukunft und drücke die Daumen, dass der Klassenerhalt am Ende der Saison gelingt."

Sportvorstand Knäbel sagt: "Rouven hat sich Verdienste um den Club erworben, deren Bedeutung vielleicht erst in einigen Jahren vollumfänglich bemessen und von der Öffentlichkeit gewürdigt werden. Ich sage es ganz deutlich: Ohne die Arbeit von Rouven Schröder würde es den FC Schalke 04 in seiner gewohnten Form nicht mehr geben. Dafür gebührt ihm der Dank aller Schalker."

Alles zu S04 bei 90min:

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Schalke-Hammer: Rouven Schröder tritt zurück veröffentlicht.