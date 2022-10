Schalke kann zeitnah auf Harit-Einnahmen setzen - die Details

Schalke 04 erwartet zeitnah die Einnahmen aus dem Verkauf von Amine Harit an Olympique Marseille. Seine Leihe mündet demnächst im vollständigen Transfer.

Noch ist Amine Harit seitens Schalke 04 nur ausgeliehen an Olympique Marseille. Demnächst wird jedoch die Bedingung für die Kaufpflicht erfüllt sein, sodass die klammen Gelsenkirchener mit ein paar Einnahmen rechnen können.

Kein Geld, so gut wie keine Punkte und der 18. Tabellenplatz. Die Stimmung auf Schalke ist mal wieder an einem Tiefpunkt angelangt. Sehr viele Baustellen auf der einen und sehr wenige Lösungsmöglichkeiten auf der anderen Seite.

Eine kleine Aufmunterung erreicht Königsblau demnächst allerdings: Die erneute Leihe von Amine Harit zu Olympique Marseille wird in den nächsten Wochen in der ausgehandelten Kaufpflicht münden.

Schalke bekommt Mini-Summe für Harit - und kann sie kaum einsetzen

Sie ist an die Anzahl seiner Einsätze geknüpft, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass aus der Leihe eine feste Verpflichtung wird, aus Sicht des S04 auch recht hoch ist. Von den 15 Einsätzen, die er sammeln muss, hat er bereits 13 vorzuweisen. Sie setzen sich dem Vernehmen nach auch aus Einwechslungen zusammen, die jeweils aus einem halben Einsatz bestehen sollen.

Die Summe, die dann seitens Marseille gezahlt werden muss, liegt laut Sky bei fünf Millionen Euro. Allerdings wird selbst diese vergleichsweise kleine Summe nicht in Gänze auf Schalke ankommen. Demnach geht noch etwa eine Million Euro an die zuständigen Berater. Insgesamt werden also ca. vier Millionen Euro übrig bleiben, die S04 aus dem Verkauf von Harit bekommt.

Angesichts seines Könnens und den damaligen Zahlungen, insbesondere im Bereich Gehalt, ist das natürlich eine recht kleine Summe. Doch muss der Bundesligist schlichtweg jedes Geld mitnehmen, das irgendwie zu bekommen ist.

Ein weiterer Einwand: Die vier Millionen Euro werden aller Voraussicht nach nicht für Winter-Transfers zur Verfügung stehen. Mindestens ein Großteil, wenn nicht gar die ganze Summe, ist wohl bereits für die finanzielle Gesundheit des Vereins eingeplant gewesen.

