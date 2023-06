Schalke lässt Deal mit neuem Trikotsponsor offenbar platzen

Der FC Schalke 04 ist zwar aus der Bundesliga abgestiegen, aber weiter für Geldgeber attraktiv. Zwar wurde ein neuer Hauptsponsor gefunden. Doch nach Recherchen von RTL/ntv platzte der Deal offenbar vor Vertragsabschluss. Von Lukas Wilhelm

Dieser Beitrag erschien zuerst bei RTL und ntv.

Es sollte der Weg in eine neue und bessere Sponsoren-Zukunft für Schalke 04 werden. Jetzt sind die Verhandlungen zwischen Schalke 04 und dem jungen Unternehmen Hydrogen Deutschland GmbH offenbar gescheitert. Recherchen von RTL und ntv hatten zahlreiche Fragen an der Firma und ihren Geschäftsführern aufgeworfen.

Wie Sky-Reporter Dirk große Schlarmann berichtet, habe Schalke den geplanten Vertrag über drei Jahre überraschend abgelehnt. Eine noch nicht ausreichende Struktur des Unternehmens sei der Hauptgrund, so Schlarmann.

RTL und ntv berichteten erst gestern über Verbindungen des russischen Geschäftsführers Denis K. zu dem einflussreichen Oligarchen Oleg Boyko, der als Unterstützer Wladimir Putins gilt und von Kanada und Australien im Zuge des Angriffskriegs auf die Ukraine sanktioniert wurde.

Kein Kommentar von Schalke

Auch zu einem zweiten russischen Geschäftsführer Evgeny S. gibt es Ergebnisse einer Recherche. Sein Name taucht in Verbindung mit maltesischen Briefkastenfirmen auf, die im Zuge der sogenannten Paradise Papers öffentlich bekannt wurden. Auf Anfrage bestreitet Denis K. derzeit Kontakt zu Oleg Boyko zu haben und Evgeny S. gibt an, keine Briefkastenfirmen auf Malta zu besitzen.

Gegenüber RTL und ntv konnte die Hydrogen Deutschland GmbH jedoch nicht genau darlegen, aus welchen Quellen die insgesamt 550 Millionen Euro stammen, über die das Unternehmen nach eigenen Angaben verfügt.

Schalke 04 wollte sich auf Anfrage nicht zu unserer Recherche äußern. Reagiert nun offenbar durch eine Beendigung der Verhandlungen.

