Schalke plant die Flick-Leihe: Welcher Klub gilt als Favorit?

Schalke 04 möchte Florian Flick für die Rückrunde verleihen. Als Favorit gilt derzeit der 1. FC Kaiserslautern.

Im Januar möchte Schalke 04 für Florian Flick einen Leihverein für die Rückrunde finden. Kandidaten und Interessenten gibt es in der 2. Bundesliga - offenbar und überraschend gilt Kaiserslautern als Favorit.

Weil er für die Rückrunde aller Voraussicht nach nur die Nummer vier für das zentrale Mittelfeld sein wird, soll Florian Flick für die zweite Saisonhälfte verliehen werden. Auch wenn er auf Schalke nicht spielen wird, so steht die Spielpraxis für den 22-Jährigen logischerweise im Fokus.

Bereits am Montag wurde klar: Interessenten gibt es vorrangig in der 2. Bundesliga (90min berichtete). In der Liga hat sich Flick in der Vorsaison als verlässlicher Akteur zeigen können.

Vor allem Kaiserslautern lauert auf die Flick-Leihe

An den Kandidaten für eine Leihe hat sich zuletzt anscheinend nichts mehr getan. Bielefeld, Kaiserslautern und Nürnberg gelten als interessiert. Alle drei Klubs beschäftigen sich zurzeit mit einem zwischenzeitlichen Engagement des Schalkers.

Sky-Reporter Florian Plettenberg zufolge ist Kaiserslautern aktuell der Favorit auf die angedachte Leihe. Der Aufsteiger habe zurzeit "die besten Chancen", heißt es. Das könne sich zwar noch ändern, sieht so das aktuelle Standing aus. Bereits innerhalb der nächsten Tage soll frühzeitig eine Entscheidung getroffen werden.

Sollte es schlussendlich tatsächlich der FCK werden, wäre das durchaus überraschend. Immerhin ist Flick gebürtiger Mannheimer, dazu hat er mehrere Jahre bei Waldhof Mannheim gespielt. Zwischen den beiden Vereinen gibt es eine angespannte Beziehung. Eine Hürde, die Flick im Sinne der bestmöglichen Aussicht auf eine wichtige Rolle aber wohl zu bewältigen weiß.

Unabhängig der zeitnahen Entscheidung steht bereits der Plan: Bis zur U21-EM im Sommer soll er ausgeliehen werden, ehe er nach dem Turnier nach Gelsenkirchen zurückkehrt.

"Natzes Nutmeg": Die WM-Kolumne mit Nadine Angerer bei 90min

Alles zu S04 bei 90min:

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Schalke plant die Flick-Leihe: Welcher Klub gilt als Favorit? veröffentlicht.