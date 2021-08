Schalke verleiht Can Bozdogan an Besiktas

Can Bozdogan verlässt den FC Schalke vorerst und schließt sich leihweise Besiktas an. Der türkische Spitzenklub hat zudem eine Kaufoption.

Zweitligist Schalke 04 verleiht Mittelfeldspieler Can Bozdogan für den Rest der Saison 2021/22 an Besiktas. Das gaben beide Vereine am Freitagnachmittag offiziell bekannt.

Nach Ablauf der Leihe hat der türkische Spitzenklub zudem eine Kaufoption und könnte den 20-Jährigen damit dauerhaft unter Vertrag nehmen. Auf Schalke läuft Bozdogans Arbeitspapier noch bis 2024.

"Nach den Gesprächen mit Can und seinem Management sind wir gemeinsam zu der Überzeugung gekommen, dass ihm eine Luftveränderung guttun wird. Wir wünschen ihm für das Jahr in Istanbul alles Gute“, wird Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder in der Mitteilung zitiert.

Bozdogan war 2019 aus dem Nachwuchs des 1. FC Köln zu Schalke gewechselt. Für die erste Mannschaft von S04 lief der deutsche Junioren-Nationalspieler insgesamt 18-mal auf, in der bisherigen Zweitligasaison war er allerdings noch ohne Einsatz.