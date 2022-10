Schalke verliert 0:3 gegen Hoffenheim: Fan-Reaktionen zur letzten (?) Kramer-Pleite

Schalke 04 hat auch gegen die TSG Hoffenheim verloren. Die Fan- und Netz-Reaktionen zur 0:3-Niederlage und dem vermeintlichen Aus von Frank Kramer.

Wenn Rouven Schröder nicht ganz Gelsenkirchen überraschen, oder eher schocken möchte, dann war die 0:3-Heimniederlage gegen die TSG Hoffenheim am Freitagabend das letzte Spiel unter der Führung von Frank Kramer.

Grundsätzlich lieferte S04 keine schlechte Partie ab. In der ersten Halbzeit zeigte das Team das Engagement, das in den letzten Wochen nicht sichtbar war. Die zweite Hälfte dümpelte so vor sich hin, weil die Gäste das Spiel gemütlich und ohne die größte Intensität herunterspielen konnten.

Doch nur, weil sich Königsblau nicht so vorführen ließ, wie etwa in der Vorwoche, kann die solide erste Hälfte nicht als Argument für Kramer gesehen werden. Immerhin wurde wieder deutlich: Die Defensive, auf die er eigentlich den Fokus legt, ist in der Form nicht bundesliga-tauglich. In der Offensive fehlt es nach wie vor an Strukturen. Schalke hatte häufiger den Ball, wo etwa Alex Kral und Florent Mollet einen (wenig überraschenden) guten Auftritt hinlegten. Doch schlussendlich fehlte die Struktur, mit dem Ball etwas anzufangen.

Zwei Aspekte, für die nun einmal der Trainer verantwortlich ist. Dass Kramer die Aufstellung und das System bis zur Ankunft in der Arena sogar vor dem eigenen Team geheim hielt, um laut DAZN die Spannung hoch zu halten, erwies sich im Nachhinein als wirkungslos. Es dürfte der letzte Auftritt des Coaches gewesen sein.

