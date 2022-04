Nach der Niederlage gegen den FC Villarreal steht Trainer Julian Nagelsmann vor einer echten Bewährungsprobe. Verpasst der FC Bayern den Einzug ins Champions-League-Halbfinale, wäre der Coach für die schwächste Bayern-Saison seit Jahren verantwortlich.

Thomas Müller wirkte nach er Niederlage gegen den "Dorfverein" FC Villarreal ernsthaft mitgenommen, als er vor die Kamera des übertragenden Senders DAZN trat. Da stand einer, der wie die komplette Mannschaft ein schwaches Spiel abgeliefert hatte. Dementsprechend wurde Müller nach 62. Minuten ausgewechselt. "Das 0:1 nehmen wir jetzt mit. Wenn es blöd läuft, hätte es noch schlimmer ausgehen können. Wir müssen uns jetzt für das Rückspiel sammeln und zurückschlagen. Wir wollten heute, aber irgendwie konnten wir nicht. Ich weiß nicht, ob heute die nötige Spritzigkeit gefehlt hat."

Das Reden hatte Müller während der desolaten 90 Minuten in Spanien nicht verlernt. Doch Müllers Eloquenz täuschte nicht darüber hinweg, dass die Bayern im so wichtigen Viertelfinal-Hinspiel gegen die Spanier jegliche Präzision und Kreativität missen ließen. Während es in der Bundesliga nach Plan läuft und das Team von Julian Nagelsmann zielsicher auf die zehnte Meisterschaft in Folge zusteuert, droht in der Champions League das Aus. Schaffen die Münchner im Rückspiel am kommenden Dienstag nicht das Comeback, würde der neue Trainer die schwächste Saison seit Jahren zu verantworten haben. In der zweiten Runde des DFB-Pokals waren die Bayern bekanntermaßen mit 0:5 krachend an Borussia Mönchengladbach gescheitert.

Nagelsmann kündigt "anderes Gesicht" für Rückspiel an

Nagelsmann kündigte vorsorglich an, dass die Mannschaft im Rückspiel "ein anderes Gesicht zeigen" werde. Warum seine Profis so ein schlechtes Spiel gegen den Tabellensiebten der spanischen Liga zeigten, konnte er nicht erklären. Nagelsmann redete davon, dass sie keine "keine Power" gehabt hätten. Es ging aber nicht nur um fehlende "Power" an diesem Abend: Der FC Bayern produzierte Fehler am Fließband, spielte unkonzentriert und einfallslos. Das taktisch sehr variabel auftretende und laufstarke Villarreal war an diesem Abend schlicht die bessere Mannschaft und hätte viel höher gewinnen müssen. Die mangelnde Chancenverwertung war die einzige Schwäche des Teams von Trainer Unai Emery.

Die Bayern stümperten hingegen durch den Abend. Torwart Manuel Neuer unterlief Flanken und spielte bei einem Vorstoß einen Fehlpass, der nur mit viel Glück nicht zum 2:0 führte, weil Angreifer Gerad Moreno aus der eigenen Hälfte das leere Tor verfehlte. Thomas Müller und Serge Gnabry entfalteten keinerlei Wirkung. Robert Lewandowski fiel komplett aus, wurde aber auch hängen gelassen. Jamal Musiala war in der Rückwärtsbewegung schwach. Der eingewechselte Leroy Sané war kaum zu sehen oder spielte Fehlpässe (wie viele seiner Teamkollegen auch). Rückkehrer Alphonso Davies verhinderte in einer Szene mit einer Grätsche ein weiteres Gegentor, zeigte in der Offensive aber, dass ihm nach vier Monaten Verletzungspause Spielpraxis fehlt.

Erste, echte Bewährungsprobe für den Trainer

In der Defensive hatten die Bayern schon unter Hansi Flick Probleme, was zum Teil der offensiven Ausrichtung geschuldet war und ist. Doch wenn vorne keine Tore gegen schlau verteidigende Mannschaften fallen, gibt es ein Problem. Das war gegen Villarreal zu beobachten.

Für Julian Nagelsmann bedeuten diese Tage die erste, harte Bewährungsprobe in seiner Zeit als Bayern-Trainer. Sie wird durch den Ärger um den Einwechselfehler im Spiel gegen den SC Freiburg noch schwerer. Niemand kann seriös vorhersagen, wie das DFB-Sportgericht den Fall entscheiden wird, doch unabhängig davon belastet der Fauxpas offenbar das bayerische Nervenkostüm.

Entschieden ist selbstverständlich nichts. Im Achtelfinale folgte auf ein ebenfalls glückliches 1:1 bei Red Bull Salzburg im Rückspiel ein 7:1-Torfest in München. Der Unterschied ist nur, dass Villarreal eine viele erfahrenere Mannschaft ist, die einen sehr starken Eindruck hinterließ. "Das ist eine typische spanische Mannschaft, die zocken kann", sagte Nagelsmann noch. Jetzt muss er noch besser zocken, um die Saison zu retten.

Quellen: DPA, "kicker", "Süddeutsche Zeitung".