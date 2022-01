Max Kruse war schon vieles: "Der neue Reus" ("Süddeutsche Zeitung"), "Vollpfosten" (Ex-Trainer Holger Stanislawski), "Söldner" (wegen seines Wechsels nach Istanbul). Als er einmal 75.000 Poker-Euro in einem Berliner Taxi vergaß, war er plötzlich der "stramme Max" und wegen seines in Camouflage-farben lackierten Maserati rümpften in Freiburg die Fans ihre Nasen. Wie gesagt, der 33-Jährige schätzt die Offensive auf und neben dem Platz. So gesehen ist sein Auftritt am Samstagabend bei "Schlag den Star" auf ProSieben auch keine Überraschung.

Gegner von Max Kruse hat Corona

In dem TV-Studio tritt er bis zu 15 Runden gegen einen noch unbekannten Gegner an. Eigentlich sollten der Star von Union Berlin und Schauspieler Frederick Lau einander duellieren. Doch Lau fällt kurzfristig wegen einer Corona-Infektion aus. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert.

Jetzt-erst-Recht-Situationen sind das Elixier, aus dem der Stürmer seine Kraft schöpft. Oder seine mitunter schmerzhafte Unverblühmheit, die im Profi-Fußball selten geworden ist. Beim Pokalspiel gegen den VfL Bochum vergangenen Dezember hatte er deutliche Worte für die Fans des Gegners übrig: "Ruhrpott-Assis" nannte er sie, weil einige Bochumer sehr unfein mit Bierbechern um sich geworfen hatten.

Seiner Trainer in Köpenick, Urs Fischer, ist voll des Lobes über ihn: "Wir wissen, was wir an ihm haben. Er ist ein sehr intelligenter Spieler, der Räume sucht und findet wie kein Zweiter", sagte er jüngst über Kruse. Der findet nicht nur Räume wie kein Zweiter, sondern auch Vereine: Die Eisernen sind bereits seine siebte Profistation in knapp 14 Jahren – eine Übersicht.

"Schlag den Star" läuft am Samstag, 29. Januar, um 20.15 Uhr, live auf ProSieben. Bei Joyn gibt es vergangene Folgen später zu sehen.