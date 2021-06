Der dänische Spielmacher Christian Eriksen ist während des EM-Spiels gegen Finnland zusammengebrochen. Der Profi musste mit einer Herzdruckmassage behandelt werden. Die Uefa meldet, dass sein Zustand mittlerweile stabil sei.

Der Zustand des während eines EM-Spiels kollabierten Nationalspielers Christian Eriksen ist stabil, wie die Uefa mitteilte. Der dänische Spielermacher war in der Partie gegen Finnland in Kopenhagen kurz vor der Halbzeitpause ohne ersichtlichen Grund zusammengebrochen und regungslos liegengeblieben. In der Folge spielen sich dramatische Szenen ab.

Sofort herbeigerufene Helfer leiteten lebensrettenden Maßnahmen ein - die dänischen Spieler versammelten sich teils den Tränen nahe um ihren Mitspieler, auch Eriksens Freundin eilte auf den Rasen. Das Spiel wurde wegen des "medizinischen Notfalls" unterbrochen, wie die Europäische Fußball-Union Uefa mitteilte.

Herzmuskelmassage bei Christian Eriksen

Es war zu sehen, wie Sanitäter eine Herzmuskelmassage durchführten. Über den genauen Zustand des 29-Jährigen war zunächst nichts bekannt. Eriksen wurde auf einer Rettungstrage, unter Sichtschutz und begleitet von seinen Mitspielern aus dem Innenraum des Parken Stadions gefahren.

Dänische Spieler haben Tränen in den Augen

Die Zuschauer, Trainer, Spieler – viele schlugen die Hände vor das Gesicht. Im Stadion wurde es zeitweise still, nachdem es zuvor beim ersten Auftritt der dänischen Mannschaft in Kopenhagen sehr stimmungsvoll zugegangen war. "Bitte bleiben Sie auf ihren Sitzen, bis es weitere Informationen gibt", sagte der Stadionsprecher durch.

Die Aktion passierte in der 43. Minute ohne gegnerische Einwirkung. Nach gut zehn Minuten verließen die finnischen Spieler den Rasen. "Das ist eine Situation, die ist Wahnsinn ohne Worte. Wir hoffen einfach nur das Beste", sagte Ex-Nationalspieler Christoph Kramer im ZDF. "Ich bin wie in Schockstarre, mir fehlen die Worte und mir fehlen die Worte eigentlich nie. Das sind Szenen, die habe ich noch nie erlebt." Das ZDF und Magenta TV unterbrachen im Anschluss zeitweise ihre Übertragung aus Kopenhagen.