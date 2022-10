Schreuder zum VfB Stuttgart? Ajax-Trainer äußert sich

Der VfB Stuttgart ist auf der Suche nach einem neuen Trainer. Ein Kandidat soll Alfred Schreuder von Ajax Amsterdam sein. Der Niederländer äußerte sich nun zu den Gerüchten.

Seit der Entlassung von Pellegrino Matarazzo ist der VfB Stuttgart auf Trainersuche. Zuletzt kristallisierten sich zwei Kandidaten hinaus. Neben Jess Thorup soll Alfred Schreuder auf der Liste der Schwaben stehen. Dieser äußerte sich nun zum angeblichen Interesse.

Alfred Schreuder ist kein Unbekannter in der Bundesliga. Der Niederländer war sowohl als Co- als auch als Cheftrainer bei der TSG 1899 Hoffenheim tätig. Nach einem Engagement als Assistenztrainer beim FC Barcelona sowie als Coach beim FC Brügge landete der 49-Jährige vor der laufenden Spielzeit beim niederländischen Spitzenklub Ajax Amsterdam.

Dort ist Schreuder - trotz der aktuellen Tabellenführung in der Eredivisie - nicht unumstritten. Das liegt unter anderem auch an den klaren Niederlagen in der Champions League gegen den SSC Neapel (1:6, 2:4).

Neben dem Dänen Jess Thorup gilt Schreuder als aussichtsreicher Kandidat auf den Trainerposten beim VfB Stuttgart. Doch laut des Niederländers ist an dieser Geschichte nichts dran. So fing der 49-Jährige bei einer Pressekonferenz beim Wort "Stuttgart" an zu lachen. Auf Nachfrage eines Journalisten antwortete der ehemalige Hoffenheim-Trainer: "Das mit Stuttgart habe ich auch mitbekommen. Ich soll da auch auf einer Liste gestanden haben. Ich bin bei Ajax. Das ist ein fantastischer Klub. Ich habe hier eine gute Zeit."

Zudem dementierte der Niederländer, dass sich von Stuttgarter Seite jemand bei ihm gemeldet habe. Nach Informationen der Bild waren die Bosse des VfB allerdings erst am vorigen Montag in Amsterdam. Dort sollen sie den 49-Jährigen besucht haben. Eins ist klar: die Schwaben müssten eine Ablöse zahlen, um Schreuder aus seinem Vertrag bei Ajax Amsterdam herauszukaufen.

