KORRIGIERT FEHLER IN O-TON EINES FANS. ER SPRICHT VOM CHEF DES ITALIENISCHEN FUSSBALLVERBANDES, TAVECCHIO UND NICHT VON DEM SPIELER DELVECCHIO Schock für Italiens Fußballfans. Erstmals seit 60 Jahren ist ihr Land nicht bei einer Weltmeisterschaft dabei. Die "Azzurri" haben ihre Chance im WM-Playoff gegen Schweden verpasst. Dem Team von Trainer Gian Piero Ventura gelang es beim Spiel im Mailänder San Siro Stadion am Montagabend nicht, die 1:0 Niederlage aus dem Hinspiel auszugleichen. Null-Null - das reichte nicht für ein Ticket nach Russland. Der vierfache Weltmeister ist raus. Trauer und Fassungslosigkeit bei den Fans. "Ich habe wirklich geglaubt, sie könnten es schaffen. Ich bin noch jung und habe erst einmal, 2006, gesehen, dass Italien den Titel geholt hat. Ich habe auf so auf einen schönen Sommer mit viel Spaß gehofft. Das Team war so kampfbereit, wir haben bis zum Ende an sie geglaubt." In einem sind sich die Fußballfans einig: "Eine Weltmeisterschaft ohne Italien gibt es nicht." "Der ganze Fußball wird verlieren." "Alle tragen daran Schuld, nicht nur der Trainer. Auch der Präsident des italienischen Fußballverbands, Tavecchio. Es spiegelt den Zerfall unseres Landes wider." Nationaltrainer Ventura bat die Italiener nach dem Match um Entschuldigung. "Es tut mir leid. Heute Abend im Stadion habe ich wieder einmal verstanden, was es bedeutet, der Nationaltrainer zu sein. Es ist so absolut einzigartig, die ganzen Emotionen. Ich danke den Zuschauern im San Siro Stadion, dass sie das Team bis zum Schluss unterstützt haben. Ob wir es verdient haben, zu gewinnen oder nicht, ist jetzt erstmal nicht so wichtig ." Ein bitteres Aus auch für Torwart Gianluigi Buffon. Der 39-Jährige erklärte nach dem Desaster am Montag seinen Abschied von der Nationalmannschaft, nach 20 Jahren und 175 Länderspielen.