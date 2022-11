Karim Benzema wird wegen einer Verletzung die Teilnahme an der WM mit Frankreich verpassen.

Die französische Nationalmannschaft verliert ihren wahrscheinlich wichtigsten Spieler, bevor das Turnier begonnen hat: Karim Benzema, der sich bei seiner gestrigen Trainingseinheit mit dem Team erneut verletzt hat, kann nach Angaben des französischen Fußballverbands nicht mehr am Turnier teilnehmen.

Dass Benzema zumindest für das erste Gruppenspiel gegen Australien ausfallen wird, bestätigten französische Medien schon am frühen Samstagabend. Wenige Stunden später folgte die Meldung über das endgültige WM-Aus.

"In meinem Leben habe ich noch nie aufgegeben, aber heute Abend muss ich an das Team denken, wie ich es immer getan habe, also sagt mir die Vernunft, dass ich meinen Platz für jemanden räumen muss, der unserer Gruppe helfen kann, eine gute Weltmeisterschaft zu spielen. Danke für all eure unterstützenden Nachrichten", schrieb der Ballon d’Or-Sieger an seine Fans.

Der 34-jährige Mittelstürmer reiste bereits angeschlagen zur Nationalelf und konnte erst gestern erstmals mit den Kollegen auf dem Rasen trainieren. Nun muss Benzema wegen muskulären Problemen seinen Platz räumen. Derzeit steht noch aus, wen Nationalcoach Didier Deschamps als Ersatz nachnominieren wird.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.de als Schwerer Schlag für Frankreich: Karim Benzema bestätigt WM-Aus veröffentlicht.