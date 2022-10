Seit August ohne Tor: Das sagt Ancelotti über Benzema

Carlo Ancelotti zeigt sich angesichts der Durststrecke von Karim Benzema nicht allzu besorgt.

Carlo Ancelotti hat erklärt, dass Tore das "Letzte" sind, was die Real-Verantwortlichen von Karim Benzema erwarten - der Aufbau seiner Fitness hat nach seiner jüngsten Verletzungspause Vorrang.

Benzema verpasste im vergangenen Monat drei Spiele wegen eines muskulären Problems, bevor er am vergangenen Wochenende beim Unentschieden in La Liga gegen Osasuna wieder in Aktion trat.

Der Franzose, der in der Saison 2021/22 mit 44 Treffern seine bisher erfolgreichste Saison absolvierte und als Favorit auf den Ballon d'Or gilt, hat seit seiner Rückkehr noch kein Tor erzielt - letztmals traf er Ende August für Los Blancos.

Das war gegen Osasuna enttäuschend, als Real keinen weiteren Sieg einfahren konnte, die ersten Punkte der Saison einbüßte und vom FC Barcelona an der Spitze der La Liga überholt wurde. Am Mittwoch in der Champions League reichte es gegen Shakhtar Donetsk aber auch ohne Benzema-Treffer zu einem Sieg.

"Er fühlt sich großartig und war dank seiner Qualität und seines Stellungsspiels entscheidend. Er hat eine gute Leistung für das Team gezeigt und war im Strafraum sehr präsent", sagte Ancelotti anschließend über seinen Kapitän. "Er hat sich nicht in die Torschützenliste eingetragen, aber das ist das Letzte, worauf wir uns konzentrieren. Sein Zustand hat sich stark verbessert und er hat eine gute Leistung gezeigt."

Die Tore für Real fielen beide in der ersten Halbzeit durch Rodrygo und Vinicius Junior, während Shakhtar durch Oleksandr Zubkov noch vor der Halbzeitpause verkürzen konnte.

Ancelotti spielte die Verletzungssorgen um Rodrygo, der sich in dieser Saison gut entwickelt hat, zudem herunter. "Er hat sich einen Krampf in der Wade zugezogen. Es ist nichts Ernstes und er wird wieder gesund", erklärte der Trainer.

"Er muss noch einige Fortschritte machen, aber er ist jetzt selbstbewusster und spielt besser. Er zeigt sich hier von seiner besten Seite. Er bekommt mehr Einsatzminuten, die er aufgrund seiner Leistungen in jedem Spiel auch verdient hat."

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Seit August ohne Tor: Das sagt Ancelotti über Benzema veröffentlicht.