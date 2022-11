Serbien gegen Schweiz: Übertragung, Stream, Team-News & Aufstellungen

Alle Infos zum WM-Gruppenspiel Serbien - Schweiz im Überblick zusammengefasst.

Am Freitagabend treffen in der WM-Gruppe G Serbien und die Schweiz aufeinander. Sollte Kamerun im Parallelspiel gegen Brasilien nicht gewinnen, reicht den Eidgenossen ein Unentschieden, um in die K.o.-Phase einzuziehen. Die Serben müssen in jedem Fall gewinnen, um sich überhaupt noch Hoffnungen auf das Achtelfinale machen zu dürfen.



Hier gibt es alles Wissenswerte zur Partie auf einen Blick.

Wo spielt Serbien vs. Schweiz?

Spielort: Doha

Stadion: Stadium 974

Datum: 2. Dezember 2022

Anpfiff: 20 Uhr

Wo wird Serbien gegen Schweiz übertragen?

Deutschland: ZDF, Magenta TV

Österreich: ORF 1

Schweiz: SRF zwei

Serbien - Schweiz: Direkter Vergleich

Serbien: 0 Siege

Schweiz: 1 Sieg

Unentschieden: 0

Aktuelle Formkurve (letzte 5 Spiele)

Serbien: S S S N U

Schweiz: S S N S N

Serbien Team-News

Vor dem letzten Gruppenspiel bangen die Serben um Strahinja Pavlovic. Der Innenverteidiger musste beim 3:3-Unentschieden gegen Kamerun angeschlagen ausgewechselt werden. Fällt der Youngster aus, steht Stefan Mitrovic als Ersatz parat.

Serbien: Voraussichtliche Aufstellung gegen die Schweiz

Serbien Startelf (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic - Pavlovic, Milenkovic, Veljkovic - Zivkovic, Maksimovic, Lukic, Kostic - S. Milinkovic-Savic, Tadic - A. Mitrovic



Bank: Dmitrovic, Rajkovic, Jovic, Vlahovic, Erakovic, S. Mitrovic, Babic, Mladenovic, Radonjic, Gudelj, Racic, Duricic, Lazovic, Ilic, Grujic

Schweiz Team-News

Noah Okafor plagte sich zuletzt mit muskulären Problemen herum. Ob der Mittelstürmer auch das letzte Gruppenspiel verpassen wird, bleibt abzuwarten.

Schweiz: Voraussichtliche Aufstellung gegen Serbien

Schweiz Startelf (4-2-3-1): Sommer - Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez - Xhaka, Freuler - Shaqiri, Sow, Vargas - Embolo



Bank: Omlin, Kobel, Köhn, Seferovic, Cömert, Schär, Fernandes, Zakaria, Steffen, Aebischer, Fassnacht, Frei, Rieder, Jashari

Ein starker Auftritt, der Hoffnung auf mehr macht: Das 1:1 gegen Spanien in der Analyse - mit Taktik-Guru Tobias Escher

Alles zur WM 2022 bei 90min:

Alle WM-News

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.de als Serbien gegen Schweiz: Übertragung, Stream, Team-News & Aufstellungen veröffentlicht.