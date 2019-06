Erst wenige Tage ist es her, dass sich Ex-Nationalspieler Mesut Özil und Amine Gülse, Schauspielerin und Ex-Miss-Türkei, in Instanbul das Jawort gegeben haben. Die Hochzeit machte Schlagzeilen, weil zu den Feierlichkeiten auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan eingeladen war und auf Wunsch Özils zudem als Trauzeuge fungierte.

An diesem Wochenende steht der Fußball-Welt die Hochzeit eines noch prominenteren Kickers ins Haus: die von Real-Madrid-Star Sergio Ramos und der Moderatorin Pilar Rubio. Wie spanische Medien übereinstimmend berichten, wird sich das bereits seit 2012 liierte Paar an diesem Samstag in der Kathedrale von Sevilla trauen lassen. Mehr als 400 Gäste, darunter angeblich der gesamte Real-Kader sowie einige Promis, sollen eingeladen sein. Und diesen steht, glaubt man den Berichten, nach der kirchlichen Trauung eine ordentliche - und für Ramos ziemlich kostspielige - Sause bevor.

Sergio Ramos gönnt sich angeblich AC/DC als Band

Demnach hat der Weltmeister von 2010 und zweifache Europameister für die spätere Feier auf seiner Finca "La Alegria" in Bollullos, rund 20 Kilometer vor den Toren Sevillas gelegen, die australische Hard-Rock-Band AC/DC engagiert. Eine Million Euro soll sich der 33-Jährige den Privatauftritt der australischen Gruppe kosten lassen. Selbst für Ramos, der bei den Königlichen angeblich ein Jahressalär von zwölf Millionen Euro kassiert, nicht unbedingt Peanuts.

Angesichts der prominenten Gästeliste, hätte es eine "normale" Hochzeitsband wohl auch nicht getan. So sollen neben sämtlichen Real-Mitspielern, darunter Toni Kroos, unter anderem auch David und Viktoria Beckham erscheinen, wie "El País" berichtet. Auch Nationalmanschaftskollege Gerad Piquet und seine Ehefrau, die Sängerin Shakira, sollen kommen. Genau wie Nationalcoach Luis Enrique, dessen Vorgänger Vicente del Bosque und Torwart-Legende Iker Casillas, um nur die bekanntesten zu nennen.

Zugang zur Feier nur mit Klebe-Tattoo im Einhorn-Look

Sie alle eint, dass sie an der Hochzeitsfeier nur mit einer ganz speziellen "Eintrittskarte" teilnehmen können. So sollen Ramos und die acht Jahre ältere Rubio im Vorfeld Einladungen verschickt haben, die ein aufklebbares Tattoo in Einhorn-Optik samt nicht übertragbarer Sicherheitsnummer enthielten. Nur wer dieses trage, bekomme Zugang zur Trauung und späteren Party, schreibt "El País". Smartphones und Kameras sind dort dann angeblich für alle Gäste verboten, um die Privatsphäre aller zu schützen.

Die Stadt Sevilla stellt sich angesichts des Promiauflaufs den Medienberichten zufolge indes auf eine Ausnahmesituation ein. Um ein Verkehrschaos zu verhindern, seien schon jetzt Parkverbotszonen eingerichtet sowie Zäune aufgebaut worden, die die Hochzeitsgesellschaft von Fans und Schaulustigen trennen sollen. Demnach fährt auch nur das Brautpaar bis zur Kathedrale vor, die Gäste sollen per Bus-Shuttles dorthin und zur anschließenden Feier chauffiert werden, berichtet die Lokalausgabe der Tageszeitung "ABC".

Ramos und Rubio wollen keine Geschenke

So pompös die Hochzeit am Samstag ausfallen dürfte, so bescheiden halten es Ramos und Rubio, die gemeinsam drei Söhne haben, mit den Geschenken. Laut "El País" soll das angehende Brautpaar ausdrücklich darum gebeten haben, auf Präsente zu verzichten und stattdessen für ein Unicef-Projekt zu spenden, für das sich das Paar schon länger engagiert.

Quellen: "El País" / "ABC" (Lokalausgabe Sevilla) / "Marca"