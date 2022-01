Serie A bestätigt! Sturmtalent Marko Lazetic wechselt zur AC Mailand

ONLY GERMANY Marko Lazetic Milan

Die AC Milan verstärkt sich in der Offensive: Das Talent Marko Lazetic kommt aus Belgrad zu den Rossoneri.

Die AC Mailand hat Stürmer Marko Lazetic verpflichtet. Der 18-Jährige kommt vom serbischen Klub Roter Stern Belgrad.

Die Serie A hat den Transfer am Mittwoch offiziell bekanntgegeben.

Laut Football Italia zahlen die Rossoneri rund drei Millionen Euro Ablöse für das Sturmtalent, das - wie sein Idol Kaka - die Nummer 22 erhalten soll. Andere Quellen sprechen von rund fünf Millionen Euro.

Lazetic konnte in dieser Saison einen Treffer in 14 Einsätzen in der serbischen Liga erzielen.