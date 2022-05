Sehen Sie im Video: Eintracht- und Rangers-Fans liefern sich Straßenschlachten vor Europa-League-Finale in Sevilla.









STORY: Krawallbereite Fans von Eintracht Frankfurt lieferten sich im spanischen Sevilla Straßenschlachten mit der Polizei und Fans der Glasgow Rangers. Aufnahmen zeigen, wie vermummte Fans in der Nacht zum Mittwoch Leuchtraketen auf schottische Fans im Außenbereich eines Restaurants werfen. Bis zu 200 deutsche Fans sollen nach Medienberichten an den Ausschreitungen teilgenommen haben, neben Leuchtraketen sollen auch Tische und Flaschen auf rivalisierende Fans und die Polizei geschmissen worden sein. Die spanische Polizei hat nach eigenen Angaben fünf Eintracht Frankfurt Fans verhaftet. Eintracht Frankfurt und die Glasgow Rangers spielen am Mittwochabend im Europa League Finale um den Titel. Spanische Behörden erwarten bis zu 150 000 Fans beider Mannschaften in der Stadt. Die Polizei hat über 5 000 Polizisten im Einsatz, um für Sicherheit zu sorgen.

