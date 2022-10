Shootingstar Kolo Muani schwärmt von Eintracht Frankfurt: "Wie eine Familie"

Randal Kolo Muani schwärmt von Eintracht Frankfurt und der Mannschaft. Ein Wechsel scheint für den französischen Nationalspieler aktuell überhaupt kein Thema zu sein.

Randal Kolo Muani ist einer der Königstransfers in der Bundesliga. Der Franzose spielt derzeit so überragend, dass er bereits mit einem Wechsel im Winter in Verbindung gebracht wird. Nun schwärmte der Franzose aber von seinem neuen Zuhause Eintracht Frankfurt.

Beim 3:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt steuerte Kolo Muani die Vorlage zum zwischenzeitlichen 3:0 bei. Statistisch gesehen steht der Franzose damit nun schon bei zwölf direkten Torbeteiligungen in 17 Spielen für die Eintracht.



Die Leistungen des 23-Jährigen bleiben nicht unbemerkt. Im September debütierte der Frankfurter Shootingstar für die hochkarätig besetzte französische Nationalmannschaft, zudem sollen bereits einige europäische Top-Clubs die Fühler nach dem Stürmer ausstrecken. Frankfurt, die sich die Dienste Kolo Muanis im Sommer ablösefrei sicherten, könnte schon im Winter ein Bomben-Geschäft mit dem Franzosen machen.

Wechselgedanken? Kolo Muani schwärmt von der Mannschaft

Von Abschiedsgedanken ist beim 23-Jährigen aber überhaupt nichts zu spüren. Nach dem Sieg gegen Gladbach, der die SGE auf den vierten Platz in der Liga katapultierte, schwärmte Kolo Muani von seiner neuen Mannschaft und dem Verein.



"Ich fühle mich super gut", verriet der Franzose im Interview mit dem vereinseigenen TV nach der Partie. "Es ist wie ein neues Zuhause für mich, es ist wie eine Familie, die ich neu dazugewonnen habe", beschrieb er den Zusammenhalt in der Mannschaft.



An der Seite von Jesper Lindström, Daichi Kamada, Mario Götze und Co. ist Kolo Muani derzeit Teil einer der heißesten Offensiven Deutschlands, wenn nicht sogar Europas. Und der Franzose macht nicht den Eindruck, als würde dieser Power-Angriff schon so bald auseinandergerissen werden.

