Das ganze Spiel war ein Spektakel: Mit 4:3 gewann Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach. Höhepunkt des torreichen Duells war aber das Tor von Valentino Lazaro per Skorpion-Kick – ein echtes Kunstwerk.

Das Spiel war ein Spektakel und fand mit dem sensationellen Tor von Valentino Lazaro einen krönenden Abschluss – zumindest was Artistik angeht. Der Treffer per Hacke im Stile eines Skorpion-Kicks in der Nachspielzeit war ein bisschen Ibrahimovic, ein bisschen Fritz Walter. Mit der linken Ferse, seitlich in der Luft mit dem Rücken zum Tor, traf der 24-Jährige nach einer Flanke von Patrick Herrmann den Ball perfekt. Die Freude war verhalten: "So kurz nach dem Spiel verspüre ich keine Euphorie wegen meines Treffers. Ich habe gesehen, dass der Ball in meinen Rücken kommt, aber ich habe nicht gedacht, dass ich den Ball so treffe und er so ins Tor geht", sagte der Torschütze.

Das Tor von Valentino Lazaro im Video:

Der Grund für die Zurückhaltung war, dass das Tor am Ende keinen Wert hatte. Borussia Mönchengladbach musste sich Bayer Leverkusen mit 3:4 geschlagen geben. Der Erfolg der Bayer-Elf war unter dem Strich verdient – der Weg dahin schon vor dem Tor von Lazaro spektakulär, unterhaltsam und absolut sehenswert. "Das war ein Spiel für Fußball-Liebhaber, da war eine Menge drin", befand Bayer Leverkusens Coach Peter Bosz, dessen Team ebenso wie der VfL Wolfsburg in dieser Bundesligasaison noch unbesiegt ist.

Yes, I am happy about my first goal for @borussia. 👊🏽

But unfortunately we couldn't win this game!

Take a deep breath and get right back to work after the international break. 💪🏽 pic.twitter.com/ZgEjgzFORz — Valentino Lazaro (@valentinolazaro) November 8, 2020

Mit ihren Treffern in der Schlussphase hatten Leon Bailey und Julian Baumgartlinger Leverkusen den vierten Bundesligasieg in Serie gesichert. Zuvor erzielte Lucas Alario (27./41. Minute) mit seinem dritten Doppelpack in Serie die Treffer für die Gastgeber in einem mitreißenden Spiel. Lars Stindl (18./Foulelfmeter/30.) und Joker Valentino Lazaro mit dem Super-Tor (90.+4) trafen für die zuvor in acht Spielen unbesiegten Gladbacher, die nach den Erfolgen in den Top-Spielen gegen RB Leipzig (1:0) und in der Champions League gegen Schachtjor Donezk (6:0) nun auf Rang sieben zurückfielen.