So plant Schalke im Winter-Transferfenster mit Florian Flick

Schalke 04 visiert für Florian Flick eine Leihe an. Die Rückrunde soll er bei einem anderen Verein die nötige Spielpraxis erhalten.

Florian Flick kam in den letzten Wochen vor der Liga-Pause gar nicht mehr zum Einsatz. Schalke 04 visiert deshalb eine Leihe als Ziel für das Winter-Transferfenster an.

Wirft man einen Blick auf die bisherigen Einsatz-Statistiken von Florian Flick zur aktuellen Saison, so ist ein klarer Cut zu erkennen. Stand er bis inklusive des neunten Spieltags noch regelmäßig auf dem Platz, fünf Mal sogar aus der Startelf heraus, hat er anschließend keine einzige Minute mehr in der Liga absolvieren dürfen.

Unter Thomas Reis scheint der 22-Jährige keine guten Chancen auf vermehrte Einsätze zu bekommen. Zuletzt galten Alex Kral und Tom Krauß als gesetzt, mit Danny Latza als erste Wechseloption. Flick hingegen musste von der Bank aus zusehen.

Schalke möchte Flick für die Rückrunde verleihen

Deshalb möchte Schalke das Winter-Transferfenster auch dazu nutzen, ihm eine Leihe zu ermöglichen. Das berichtete Sky-Reporter Dirk große Schlarmann am Montagabend.

Es gehe bei ihm primär um Spielpraxis, weshalb er "ziemlich wahrscheinlich" ausgeliehen wird. Potenzielle Kandidaten haben sich offenbar ebenfalls schon aufgetan: Demnach gibt es Interesse bei Arminia Bielefeld, dem 1. FC Kaiserslautern sowie dem 1. FC Nürnberg.

Kaiserslautern kann aber vermutlich frühzeitig von der Liste gestrichen werden. Flick ist gebürtiger Mannheimer und hat zudem mehrere Jahre in der Jugend von Waldhof Mannheim verbracht. Da sich die beiden Klubs - freundlich formuliert - nicht wirklich mögen und der Mittelfeldspieler diese Einstellung wahrscheinlich teilt, wird er wohl kaum zum Zweitliga-Aufsteiger wechseln.

So oder so: Die Rückrunde wird Flick aller Voraussicht nach nicht in Gelsenkirchen und auch nicht in der Bundesliga verbringen. Sein Vertrag bei S04 ist bis 2024 datiert, sodass eine Leihe bis zum Sommer kein Problem darstellt.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als So plant Schalke im Winter-Transferfenster mit Florian Flick veröffentlicht.