"Wir sind gekommen, um zu siegen", skandieren Spartak Moskau Fans am Donnerstag im nordspanischen Bilbao auf ihrem Weg zum Stadion vor dem Fußballspiel Spartak Moskau gegen Athletic Bilbao. Nicht überall in der Stadt bleibt es an diesem Abend bei Fangesängen. Wenige Stunden vor Beginn des Europa-League-Spiels geraten russische Hooligans mit Bilbao-Anhängern aneinander. Bei dem Versuch, die Auseinandersetzungen zwischen den Fans der beiden Teams zu beenden, erleidet ein Polizist einen Herzinfarkt. An den Folgen stirbt er kurze Zeit später im Krankenhaus. Die Randalierer hatten die Einsatzkräfte mit Flaschen und Feuerwerkskörpern beworfen. Die Polizei nimmt mehrere Personen fest. Russland ist Gastgeber der diesjährigen Fußballweltmeisterschaft. Die Behörden geben an, strenge Sicherheitsvorkehrungen getroffen zu haben, um Hooligans zu kontrollieren. Russische Fans hatten bereits bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich und anderen Fußballveranstaltungen massiv für Unruhe gesorgt.