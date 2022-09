Sportdirektor-Suche: Chelsea ist auch an Monchi interessiert

Monchi könnte den Sportdirektor-Posten beim FC Chelsea übernehmen.

Die Suche des FC Chelsea nach einem neuen Sportdirektor geht weiter, und einer der Namen, die man gerne an die Stamford Bridge locken würde, ist Monchi aus Sevilla, wie 90min erfahren hat.

Der 54-Jährige hat fast 30 Jahre als Spieler und Manager bei Sevilla verbracht. Die einzige Zeit außerhalb des Vereins waren zwei Jahre bei der Roma zwischen 2017 und 2019.

Monchi, der seit langem als einer der besten Sportdirektoren des Fußballs gilt, wurde in der Vergangenheit regelmäßig mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht und hat bereits Gespräche mit Manchester United und Arsenal geführt.

Nach den gescheiterten Versuchen, Michael Edwards und Christoph Freund zu verpflichten, setzt der FC Chelsea seine Suche nach einem neuen Sportdirektor fort. 90min hat erfahren, dass Todd Boehly, Miteigentümer der Blues und Interims-Sportdirektor, ein großer Fan von Monchi ist.

Boehly hatte im Sommer ausgiebigen Kontakt mit Monchi, als Chelsea Jules Kounde vergeblich umwarb, der schließlich zum FC Barcelona wechselte, und war von dem Verhalten des Direktors aus Sevilla sehr beeindruckt.

Allerdings ist Monchis Interesse, Sevilla zu verlassen, derzeit unklar. Als er 2017 zur Roma ging, wurde er überredet, den Verein zu verlassen, verbrachte aber nur zwei Jahre in Rom, bevor er nach Spanien zurückkehrte, und es bleibt abzuwarten, ob er ein Interesse daran hat, erneut zu gehen.

Boehly konzentriert sich darauf, die beste Lösung für den Klub zu finden und hat bereits Gespräche mit zahlreichen Kandidaten geführt. Die Versuche, Edwards und Freund zu verpflichten, sind gescheitert, aber Chelsea hat mit mehreren anderen potenziellen Kandidaten gesprochen, darunter Paul Mitchell aus Monaco.

Quellen haben gegenüber 90min zudem bestätigt, dass die Blues echtes Interesse an Tim Steidten von Bayer Leverkusen und Victor Orta von Leeds haben.

