Ein 34-jähriger Hamburger setzte in einer Filiale einer großen Sportwetten-Kette fünf Euro auf die Vorhersage der mindestens geschossenen Tore von insgesamt 30 Fußballspielen. Die Spiele wurden in England, Bosnien-Herzegowina und Spanien ausgetragen.

Sportwette mit Gewinnchance von 0,006 Prozent

Die Chance, dass seine Tipps zutreffen, lag bei 1 zu 16.400. Bei einigen der Partien fielen die Tore erst in den letzten Sekunden der Nachspielzeit. Und tatsächlich: Bei allen Spielen lag er richtig. So zum Beispiel auch für das Spiel AFC Fylde gegen Sutton United aus der fünften englischen Liga. Auch dort sagte er die korrekte Mindestanzahl der Tore voraus. Aus den fünf Euro Einsatz wurden am Ende sage und schreibe 103.000 Euro. Was für ein Tag für den Mann aus Hamburg.

30 Spiele.

30 Über-Tore-Tipps.

30 Quoten unter 2,0.

Über 100.000€ Gewinn.



Was einunglaublicher Schein.😳

Herzlichen Glückwunsch.👏#ScheinDerWoche pic.twitter.com/7oj8oC2K8f — Tipico (@tipico) December 4, 2018

Wettspiele und erst recht Sportwetten genießen nicht den besten Ruf. In der Vergangenheit waren sie häufig Grund für Manipulationen von Spielen, auf die getippt wurde. Auch geht mit regelmäßigem, ausuferndem Tippen eine nicht unerhebliche Suchtgefahr einher.

Sind aber die Chancen für einen Wetterfolg derart gering, dass sie wie hier bei 0,006 Prozent liegen und wird nur ein überschaubarer Einsatz von fünf Euro erbracht, dürfte das Unterhaltungselement der Wette im Vordergrund stehen. Auch eine gleichzeitige Manipulation von insgesamt 30 Spielen verschiedener europäischer Ligen ist nahezu ausgeschlossen.