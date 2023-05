Seria A Feuerwerk, Autokorso und der Geist von Maradona: Neapel feiert die erste Meisterschaft seit 33 Jahren

Seit den Tagen des großen Diego Maradona hat der SSC Neapel auf die dritte Meisterschaft in der Vereinsgeschichte gewartet. Am Donnerstagabend war es so weit: Mit einem 1:1 in Udine holten die Blauen den entscheidenden Punkt – und versetzten die Stadt in einen Freudentaumel.