Sehen Sie im Video: Tausende feiern wilde Pokalnacht in Neapel - an Abstandsregeln ist nicht zu denken.









Nach dem Gewinn des Pokaltitels gegen Juventus Turin gab es am Mittwoch Abend kein Halten mehr für die Fans vom SSC Neapel. Trotz Corona-Regeln fielen sich die Anhänger um den Hals und tanzten in Brunnen. Beim Verlierer Turin hingegen gedämpfte Stimmung in den Lokalen, dafür Einhaltung der Abstandsregeln. Die italienische Fußballliga hatte nach dreimonatiger Pause gerade erst wieder den Spielbetrieb aufgenommen.