Wo wird das Europa-League-Spiel zwischen Stade Rennes und Fenerbahce Istanbul übertragen?

Fenerbahce trifft am Donnerstagabend in der Europa-League-Gruppenphase auf Stade Rennes. Wo wird das Spiel im TV und Live-Stream übertragen?

Stade Rennes und Fenerbahce Istanbul dürfen in der Europa-League-Gruppe B wohl als die Favoriten aufs Weiterkommen angesehen werden. Entsprechend konnten beide Klubs ihr Auftaktspiel in der Gruppenphase auch gewinnen. Ein Dreier gegen den jeweiligen Rivalen würde einen wichtigen Schritt in Richtung K.o.-Runde bedeuten.

Rennes-Fenerbahce im TV & Stream

Spielort: Rennes

Stadion: Roazhon Park

Anstoß: 8. September, 21:00 Uhr

Wo wird Stade Rennes vs Fenerbahce übertragen?

TV: Blue Sport, W9

Stream: Blue Sport, RTL+, Sky Sport Austria, W9

Aktuelle Form von Rennes und Fenerbahce

Rennes: N S U S S

Fenerbahce: S S N S S

Stade Rennes hat einen ordentlichen Saisonstart hingelegt und in der Ligue 1 aus sieben Spielen elf Zähler eingefahren. Mit sieben Gegentoren stellt man die drittbeste Abwehr der Liga.



Fenerbahce ist ähnlich gut drauf: Zehn Punkte aus den ersten fünf Spielen der Süper Lig, dazu ein gelungener Europa-League-Auftakt gegen Dynamo Kiew - geht schlechter!

Alle Europa-League-News bei 90min:

Alles zur Europa League

Alles zu Fenerbahce

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Stade Rennes - Fenerbahce: Übertragung im TV und Live-Stream veröffentlicht.