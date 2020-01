Stefan Effenberg hat offenbar kein Händchen für Trainingslager. Der frühere Bayern-Profi und Nationalspieler arbeitet derzeit als Manager des Drittligisten KFC Uerdingen. Im vergangenen Oktober hatte ihn Präsident Mikhail Ponomarev verpflichtet, der den Verein mit viel Geld und prominenten Namen (mit Kevin Großkreutz zum Beispiel) zurück in die Bundesliga führen will. Jetzt muss man sich fragen, ob das eine gute Idee war. Der KFC Uerdingen wollte sein Winter-Trainingslager in der Toskana absolvieren, aber das Hotel und der Trainingsplatz erwiesen sich als vollkommen untauglich. Verantwortlich für den Flop ist Manager Effenberg, der das Trainingslager organisierte.

Das schicke Hotel Il Pelagone Hotel & Golf Resort verfügt nämlich über keinen Fußballplatz. Logisch, ist ja auch ein Golfhotel. Also sollte die Mannschaft eine fünf Kilometer entfernte Sportanlage nutzen. Doch die Qualität des Rasens beim italienischen Viertligisten US Gavorrano erwies sich als miserabel, obwohl Effenberg die Anlage vorher höchstpersönlich in Augenschein genommen habe, wie die "Rheinische Post" berichtet. Durch starke Regenfälle wurde dem Rasen quasi der Garaus gemacht.

Trainingslager nach zwei Tagen abgebrochen

Nach zwei Tagen reiste die Mannschaft wieder ab und bezog ein Trainingslager im holländischen Venlo. Zum Glück für das Team ist der Winter in unseren Breiten bislang sehr mild. Mit Schneefall und Frost ist in den nächsten Tagen nicht zu rechnen. Andere Zweit- und Drittligisten logieren sicherheitshalber in Spanien, Portugal oder der Türkei.

Offenbar stellte Effenberg persönliche Beziehungen über eine professionelle Auswahl des Quartiers, berichtet die "Rheinische Post". Demnach ist er mit dem Münchner Immobilienunternehmer Falk Raudies bekannt, der das luxuriöse Golfresort 2018 übernommen hatte. Raudies will das Vier-Sterne-Hotel nicht nur für Golfer, sondern offenbar auch für Fußballer attraktiv machen. Der KFC Uerdingen sollte die "Vorreiterrolle" übernehmen, wie die "Rheinische Post" spottete. Das ging gründlich schief.

Es ist nicht das erste Mal, dass Effenberg ein Trainingslager außer Kontrolle geriet. Als Trainer weilte er mit dem SC Paderborn 2016 in Belek. Dort kam es zu wilden Besäufnissen. Ein Spieler soll damals in der Hotelbar sogar die Hosen runter gelassen und seinen Penis gezeigt haben. Der Vorfall ging als "Penis-Gate" in die Paderborner Fußball-Geschichte ein. Wenig später wurde Effenberg als Trainer gefeuert, nachdem die sportlichen Ergebnisse beim damaligen Zweitligisten nicht gestimmt hatten.

Anders sieht es im Moment beim KFC Uerdingen aus. Nach schwachem Saisonstart liegt das Team nach 20. Spieltagen mit 30 Punkten auf dem achten Tabellenplatz. Der Rückstand auf einen Aufstiegsplatz beträgt nur drei (Relegation) bzw. sieben Punkte (direkter Aufstieg).

Quellen: DPA, "Rheinische Post" (Bezahl-Inhalt), "n-tv", "Neue Westfälische"