Stephan El Shaarawy: "Wechsel zur Roma die Wiedergeburt meiner Karriere"

"Die Roma war für mich eine Art Wiedergeburt, denn als ich in Rom ankam, kam ich aus einer schwierigen Phase nach meiner Erfahrung in Monaco", erinnert sich Stephan El Shaarawy im Gespräch mit 90min - sechs Jahre nachdem er zum ersten Mal in der italienischen Hauptstadt gelandet war.

Der heute 29-Jährige wurde einst als einer der zukünftigen Stars des Weltfußballs gepriesen. Nach 19 Toren für die AC Mailand in der Saison 2012/13 war sein Wert exponentiell gestiegen.

Doch nach den Höhenflügen in jener Saison im San Siro wurde El Shaarawys rasanter Aufstieg durch eine Reihe von Verletzungen gebremst - vor allem durch ein Fersenproblem, das ihn im folgenden Jahr auf nur sieben Einsätze für Milan beschränkte.

Im Sommer 2015 wechselte El Shaarawy auf Leihbasis nach Monaco, wo sein Ruf nach weiteren Verletzungsproblemen immer schlechter wurde. Auch dort lief es nicht gut - in 15 Einsätzen in der Ligue 1 blieb er torlos - und Mitte der Saison ging er zurück nach Italien zur Roma.

"Sie haben mich wie in einer großen Familie aufgenommen, und ich habe diesem Verein, der für mich wie eine zweite Heimat ist, und diesen Menschen immer meine Gefühle ausgedrückt", erinnert sich El Shaarawy bei 90min an diese Zeit seiner Karriere. "Ich war von Anfang an von einer unglaublichen Zuneigung umgeben, die auch nach meinem Weggang noch anhielt, was mich noch glücklicher machte."

Bei seiner Ankunft in der Hauptstadt traf El Shaarawy auf Francesco Totti, einem Spieler, der für seine legendäre Karriere bei der Roma verehrt wird, in der er in 786 Spielen 307 Tore erzielte. "Ich muss sagen, dass Francesco vielleicht der einzige der Spieler war, der mich, sobald ich ihn sah, ein wenig in Ehrfurcht versetzte. Wenn man ihn dann kennt, merkt man, dass er wirklich ein wunderbarer Kerl ist, locker und sehr bescheiden. Es war ein großes Vergnügen, mit ihm zu spielen."

Zu Tottis Vermächtnis bei der Roma gehört auch, dass er 19 Jahre lang Kapitän war - eine Periode, die endete, als er das Kapitänsamt an Daniele De Rossi übergab, einen anderen Spieler, der eine lange und geschichtsträchtige Karriere im Verein hatte.

"Daniele ist ein wahrer Anführer, ein Anführer, ein Gladiator", sagt El Shaarawy über seinen ehemaligen Kapitän, der sich 2020 aus dem Fußball zurückzog und jetzt SPAL trainiert. "Daniele war nicht nur auf dem Spielfeld ein Anführer, sondern auch außerhalb. Für mich und für viele Spieler war er immer ein Bezugspunkt, der die Mannschaft mitreißen konnte, indem er immer die richtigen Dinge zur richtigen Zeit sagte. Er wusste, wie er dich anspornen konnte, und war ein Antreiber, der dich so sehr stimulierte. Francesco war ein eher stiller Anführer, der uns mit seinen Spielzügen und seinem Können auf dem Platz mitreißen konnte."

Die Roma wird nun von Lorenzo Pellegrini als Kapitän angeführt, und es scheint, als würde er in die Fußstapfen seiner Vorgänger treten. "Lorenzo ist ebenfalls prädestiniert für den Weg, den er eingeschlagen hat. Er ist von Sassuolo zurückgekommen und sie haben ihm die Bande gegeben. Es war sicher nicht leicht, den Druck zu ertragen, denn nach Francesco und Daniele die Kapitänsbinde hier in Rom zu tragen, war alles andere als einfach", so Il Pharaone.

"Die Erwartungen an ihn waren hoch, und er hat sie mit seiner Persönlichkeit und großartigen Leistungen auf dem Spielfeld erfüllt. Er ist für mich ein Freund, ich habe seine große Entwicklung auf menschlicher Ebene gesehen und ich denke, er hat einen Unterschied gemacht. Er hat eine große Ausgewogenheit gefunden, die es ihm ermöglicht, konstante Leistungen zu bringen - zweifellos hat er all das verdient."

Pellegrini führte die Roma in der Saison 2021/22 mit einem 1:0-Sieg über Feyenoord in Tirana zum Gewinn der UEFA Europa Conference League und damit zur ersten großen Vereinsauszeichnung in El Shaarawys Karriere.

"Es herrschte eine tolle Atmosphäre und selbst im Halbfinale gegen Leicester zu Hause herrschte Begeisterung", strahlt El Shaarawy. "Als ich mir vor dem Spiel das Stadion ansah, sprach ich mit den Angestellten und den Lagerarbeitern und wir sagten, dass es unmöglich wäre, nicht zu gewinnen, denn man sah die Begeisterung und spürte die Wärme der Menschen, die einen anfeuerten.

"Eine solche Atmosphäre hat es noch nie gegeben, nicht einmal im Halbfinale gegen Liverpool, denn bei Feyenoord hatte man wirklich das Gefühl, dass man einen Pokal gewinnen kann. Die Fans haben es verdient, denn sie haben uns immer unterstützt, auch in den weniger einfachen Momenten, und sie haben lange darauf gewartet, einen Pokal zu sehen. Auch für uns war es die richtige Belohnung. Am nächsten Tag erlebte ich einige der schönsten Emotionen meines Lebens, als wir mit dem Bus durch Rom fuhren."

