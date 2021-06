Stimmen zur DFB-Pleite in Wembley: "Englands Gier war größer als unsere"

Deutschland ist raus bei der EM 2021! Hier findet Ihr die Stimmen der DFB-Stars nach dem 0:2 gegen das Team aus England.

Deutschland verliert das Achtelfinale der EM 2021 im Londoner Wembley-Stadion mit 0:2 gegen England. Dementsprechend enttäuscht waren die DFB-Stars nach der Niederlage gegen die Three Lions. Hier sind die Stimmen und Reaktionen zum Spiel.

Joachim Löw (Bundestrainer): "Das ist eine Enttäuschung für uns alle. Wir haben uns mehr erhofft, der Glaube an die Mannschaft war absolut da. Wir hatten zwei Großchancen, haben aber leider keine Tore gemacht. Es tut uns leid, dass wir draußen sind aus dem Turnier. Aber wir haben hart gearbeitet die letzten vier Wochen, alle haben gut mitgezogen. Ich kann niemandem einen Vorwurf machen. Es tut mir leid, dass die große Begeisterung zu Hause jetzt auch dahin ist. Die Enttäuschung wiegt schwer. Es muss jetzt erst einmal die eine oder andere Stunde vergehen, bevor man ein paar Worte an die Mannschaft richtet. Alle Spieler sind maßlos enttäuscht, wir auch. Wir haben viele junge Spieler, die daraus lernen werden. Bei der Heim-EM 2024 werden einige auf ihrem absoluten Topniveau sein, auch von der Erfahrung her."

Manuel Neuer: "Das war K.o.-Runde, Achtelfinale, wir haben gegen England gespielt, wir sind eine große Nation. Das Spiel war auf der Kippe. Aber die Gier, die England in den Situationen hatte, in denen sie die Tore geschossen haben, war größer als die bei uns. Die Enttäuschung ist riesengroß. Joachim Löw hat eine klasse Ära geprägt. Dass es so endet für ihn, ist sehr traurig."

Toni Kroos: "Das ist sehr, sehr bitter. Die Effektivität hat gefehlt. Das 1:0 hat alles verändert, bis dahin haben wir ein ordentliches Spiel gemacht. Wenn du im Achtelfinale rausgehst, ist das enttäuschend, obwohl wir uns in einer schwierigen Gruppe durchgesetzt haben."

Kai Havertz: "In der ersten Halbzeit war es ein Spiel auf Augenhöhe. Wir sind besser aus der Pause gekommen. Das ist ein bitterer Abend für uns und unsere Fans. Wir sind defensiv und offensiv alle in einem Boot, wir sind eine Einheit. Und England hat auch keine schlechte Mannschaft."