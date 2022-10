Süle über Terzic-Beziehung zum BVB: "Edin ist ein Dortmunder Junge"

Niklas Süle hat über die emotionale Verbindung von Edin Terzic zum BVB gesprochen. Diesen Arbeitsstil mitzubekommen sei "etwas Besonderes".

Vor dem Champions-League-Rückspiel gegen den FC Sevilla hat Niklas Süle von der Verbundenheit von Edin Terzic zu Borussia Dortmund geschwärmt. Das sei "etwas Besonderes", betonte der Abwehrspieler.

Es gibt nicht gerade viele Profi-Klubs, die von Fans trainiert werden. Oder besser gesagt: Bei nicht vielen Klubs ist der Trainer zugleich auch Fan des Vereins. Beim BVB ist das jedoch der Fall. Edin Terzic hat schon lange große Sympathien für Schwarz-Gelb übrig. Entsprechend ist es für ihn alles andere als ein gewöhnlicher Trainerjob, in Dortmund an der Seitenlinie stehen zu dürfen.

Das hat auch die Mannschaft begriffen und längst zu spüren bekommen. Am Montag wurde Niklas Süle auf dieses spezielle Trainer-Klub-Verhältnis angesprochen.

Süle macht "neue Erfahrungen" mit Trainer-Typ Terzic

Der Innenverteidiger geriet direkt ins Schwärmen und erklärte (via fussball.news): "Mit Edin habe ich eine neue Erfahrung gemacht. Ich hatte noch nie einen Trainer, der so an einen Verein gebunden ist. Edin ist ein Dortmunder Junge. Das merken wir als Mannschaft jeden Tag."

So mache die Arbeit mit dem Trainer, alles im Sinne des Vereins, noch mehr Freude. Es mache Terzic "unglaublich viel Spaß, akribisch zu sein, eine überragende Ansprache zu haben, uns mitzunehmen", das merke man als Spieler sehr deutlich. In dieser Form, so Süle, sei das auch für ihn selbst "etwas Besonderes".

Auch ganz allgemein könne die Mannschaft "sehr glücklich" darüber sein, ihn als Coach zu haben.

Insbesondere in den letzten Spielen hatte Terzic gezeigt, wie emotional er der Borussia verbunden ist. Sowohl seine Reaktion nach dem Derby-Sieg, als auch nach dem 2:2-Ausgleichstreffer gegen den FC Bayern waren dahingehend eindeutig. Während sich jeder Trainer über einen erfolgreichen Auftritt seines Teams freut, jubelt er zugleich aus Fan-Sicht über den Erfolg des Vereins.

Alles zum BVB bei 90min:

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Süle über Terzic-Beziehung zum BVB: "Edin ist ein Dortmunder Junge" veröffentlicht.