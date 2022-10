Süle und Hummels schlagen Alarm: "Können so nicht weitermachen!"

Stimmen zur BVB-Pleite gegen Union Berlin: Mats Hummels und Niklas Süle werden in ihrer Analyse deutlich.

Der BVB hat wieder einmal die Chance verpasst, da zu sein, wenn es drauf ankommt. Statt Leidenschaft und Siegeswille sah man an der Alten Försterei wieder viel schwarz-gelbe Eigenbrötlerei. Mats Hummels und Niklas Süle wurden in ihrer Analyse nach dem Spiel deutlich.

Hier ein Hackentrick, dort ein spektakulärer Pass und vielleicht noch ein verweigerter Laufweg, die Kollegen werden es schon richten - so leicht scheint sich das Mentalitätsproblem beim BVB umschreiben zu lassen.



Seit Jahren schwimmt die Borussia nun schon in der gleichen trüben Suppe und schafft es erneut nicht, eine Mannschaft auf den Platz zu bringen, die mehr kann, als Fußball spielen. Zusammenhalt, Leidenschaft, System - das sind Eigenschaften, die der Borussia komplett abhanden gehen.

Süle und Hummels fordern andere Einstellung der Mannschaft

Nach der Pleite in Berlin, durch die der BVB in der Liga auf Platz acht abrutscht, legte Mats Hummels den Finger in der Analyse deutlich in die Wunde. "Wir sehen beim 2:0, in welchen Bereichen Risiko angebracht ist und wann nicht. Wann man schicken soll und wann nicht! (…) Manchmal ist der einfache 20-Meter-Rückpass besser, auch wenn er danach nicht auf Social Media kommt", erklärte der Abwehrchef bei DAZN.



Und auch Abwehrkollege Niklas Süle wählte im Interview in der Mixed Zone klare Worte: "Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen. Wir geraten 0:1 in Rückstand, aber wegen des Fehlers von Greg (Kobel, sorgte mit einem Patzer für die Unioner Führung, Anm.) haben wir das Spiel nicht verloren. Wir haben heute keinen guten Fußball gespielt.



Süle, der im Sommer vom FC Bayern nach Dortmund wechselte, fordert von der Mannschaft eine klare Aufarbeitung ein. "Die Alarmglocke müssen bei uns schrillen. Wir können so nicht weitermachen! Wir gehen nicht auf Namen. Wir haben super Fußballer, aber wir machen es uns zu schwer. Wir müssen das knallhart analysieren."

